台師大女足隊抽血爭議 護師全聯會：抽血須由合格醫事人員執行

台師大女足隊「抽血換學分」爭議延燒，中華民國醫師公會全聯會發表5點聲明，強調抽血須由合格醫事人員執行。（資料照）

2025/07/18 16:53

〔記者邱芷柔／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，繼中華民國醫師公會全聯會昨天發表聲明譴責違反人體研究倫理，並呼籲政府徹查後，中華民國護理師護士公會全國聯合會今（18日）也發表聲明，強調抽血行為必須依法進行，並提出5點主張。

全聯會表示，針對近日有大學教師以學分要求學生配合研究抽血事件，全聯會予以嚴正譴責，並提醒所有護理人員務必遵守法令規範。聲明重申如下5點：

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1.此類行為嚴重違反「人體研究法」及研究倫理原則，侵犯學生作為受試者的自主權與知情同意權，明顯悖離醫療專業標準與相關法令規範，令人遺憾，亦應予以嚴正譴責。

2.動脈或靜脈抽血屬於侵入性醫療行為，需具備專業醫療技術，依法應由具合格資格的醫事人員，依循法定程序執行。

3.校園非法外之地，只要執行抽血，皆應符合法定資格並完成執業登記，並依法向所在地衛生局報備。若未合法登記或無證照從事醫療行為，已涉及違法，恐涉刑責與民事責任，且嚴重危及受試者權益。全聯會也提醒，切勿在未完成執登或未經報備的情況下從事護理業務。

4.人體試驗研究應拒絕任何形式的強迫參與，並須依法事前申請 IRB（人體研究倫理審查委員會）審查，取得受試者（本案為學生）簽署的知情同意書。尤其當研究涉及師生權力關係，更須嚴防「假性自願」與心理壓力，確保學生是基於充分理解且自願參與，並明確知悉可隨時退出，且不得因此遭受任何懲罰或不利後果，以維護其基本人權與尊嚴。

5.無論在臨床或研究環境中，護理專業皆為守護受試者安全、尊嚴與權益不可或缺的重要角色。

聲明強調，護理人員在醫療服務過程中扮演不可取代角色，具備合法執業身份、專業訓練與臨床能力，才是抽血等基本醫療技術的保障者；全國各級學校於推動校園健康政策及活動，全聯會可協助協調相關醫療院所，共同守護學生健康與基本權益。

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