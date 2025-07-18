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    1顆不超過90元 農糧署即起在各大通路設高麗菜優惠區

    農糧署即起到27日在各大賣場設高麗菜優惠專區。（農糧署提供）

    農糧署即起到27日在各大賣場設高麗菜優惠專區。（農糧署提供）

    2025/07/18 17:04

    〔記者楊媛婷／台北報導〕受丹娜絲風災及後續降雨影響，造成中南部蔬菜供應減損，農糧署今（18日）表示，即日至7月27日為期10日於全台各通路賣場、超過1500個據點推出高麗菜優惠專區，每顆高麗菜不超過90元就可入手。

    台北批發市場今每公斤蔬菜交易價格為45.6元，交易量約1400公噸，農糧署表示，為滿足民眾需求，將在全聯（1230店）、大潤發（20處）、家樂福（67量販、250超市）、愛買（14店），合計1581門市據點，推出高麗菜優惠專區。

    農糧署表示，丹娜絲颱風的風雨主要集中於彰化以南地區，對高冷地區高麗菜與北部設施栽培蔬菜影響相對較輕微，目前桃園地區短期葉菜類、高冷地高麗菜，以及芽菜類、根莖類、菇類等蔬菜皆可維持正常供應，加上冬季高麗菜盛產庫存充裕，國際航運正常，蔬菜持續進口補充國內需求。

    隨近期產地天候漸趨穩定，各地區開始整地復耕，農糧署預估短期葉菜類、瓜果類可望8月上旬起逐漸恢復供應。

    農糧署進一步表示，汛期前已請產地農民團體自5月起冷貯甘藍4450公噸、結球白菜530公噸及蘿蔔、胡蘿蔔、洋蔥等根莖類1200公噸，合計6180公噸，將輔導農民團體依供需情形，調節釋出庫存冷藏蔬菜充裕市場貨源。

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