為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「臺北非常Live！」8/8起全城開唱！卡司橫跨全球 逾55場震撼演出

    「臺北非常Live！」從8月8日至9月7日，帶來超過55場精采演出，副市長林奕華、文化局長蔡詩萍一同上台獻唱。（記者孫唯容攝）

    「臺北非常Live！」從8月8日至9月7日，帶來超過55場精采演出，副市長林奕華、文化局長蔡詩萍一同上台獻唱。（記者孫唯容攝）

    2025/07/18 16:39

    〔記者孫唯容／台北報導〕第一屆「潮臺北 TRENDY TAIPEI」台北市政府號召全市23家音樂場館聯手響應，推出「臺北非常Live！」，8月8日到9月7日帶來超過55場精采演出，匯聚世界各地新銳、資深音樂人，讓不同世代、風格的好聲音相會在台北城。今（18）日起跑記者會中，台北市副市長林奕華溫柔獻唱「小幸運」，點亮台北的音樂力量。

    台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平說，去年試辦僅有10間展演空間，今年拓展到23間，等於是一倍多的成長，反映出台北市的各個角落、各種型態的Live house都加入了，今年演出卡司陣容，除了優秀的國內與在地音樂人，同時有來自9個國家，橫跨芬蘭、牙買加、美國、加拿大、韓國、英國、法國、菲律賓、日本的演出者。

    許理平說，除了傳統舞台，還有店家做了耳機派對，有些店家將AI、3D的音像結合音樂的呈現，還有實驗系的音樂，ACG次文化的音樂，都能在這場音樂盛宴中找到共鳴。本身做傳統的Live house，現在接受到年輕人不同音樂解讀的方式，他們在各自喜歡的領域，做出專業的呈現，對於音樂人、各場館的經營者都是很好的交流，個人認為耳機派對很感興趣，其中微風的MOONDOG標榜有杜比7.1的音響，來呈現Live音樂，相當吸引人。

    台北市文化局指出，「臺北非常Live！」的策劃並非一次性的節目集結，而是一次實踐文化共創的行動，23間串聯展演空間包括13間Live House 類型的PIPE Live Music、樂悠悠之口光復南、河岸留言西門紅樓展演館、野地方Wild Lab、存在音樂信義店、吉合音樂、延聲音樂、Familia法米莉亞魔法俱樂部、後台Backstage cafe、Corner House角落文創展演空間、杰克音樂、MOONDOG、吾家音樂展演空間；10間音樂酒吧與餐廳類型的EZ5 live house、China Pa Dining & Live Music、Music Corner、Oldie Goodie Live Bar、Sappho Live Jazz、Zentopia Taipei禪托邦餐酒館、紅房餐酒館、Super 346 Live House、Smexy音樂餐廳、雅痞。從老派浪漫的音樂餐廳到新興Live House，處處可見音樂文化的蓬勃生命力。

    「臺北非常Live！」從8月8日至9月7日，帶來超過55場精采演出，許理平理事長致詞。（記者孫唯容攝）

    「臺北非常Live！」從8月8日至9月7日，帶來超過55場精采演出，許理平理事長致詞。（記者孫唯容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播