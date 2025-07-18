「臺北非常Live！」8/8起全城開唱！卡司橫跨全球 逾55場震撼演出

「臺北非常Live！」從8月8日至9月7日，帶來超過55場精采演出，副市長林奕華、文化局長蔡詩萍一同上台獻唱。（記者孫唯容攝）

2025/07/18 16:39

〔記者孫唯容／台北報導〕第一屆「潮臺北 TRENDY TAIPEI」台北市政府號召全市23家音樂場館聯手響應，推出「臺北非常Live！」，8月8日到9月7日帶來超過55場精采演出，匯聚世界各地新銳、資深音樂人，讓不同世代、風格的好聲音相會在台北城。今（18）日起跑記者會中，台北市副市長林奕華溫柔獻唱「小幸運」，點亮台北的音樂力量。

台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平說，去年試辦僅有10間展演空間，今年拓展到23間，等於是一倍多的成長，反映出台北市的各個角落、各種型態的Live house都加入了，今年演出卡司陣容，除了優秀的國內與在地音樂人，同時有來自9個國家，橫跨芬蘭、牙買加、美國、加拿大、韓國、英國、法國、菲律賓、日本的演出者。

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許理平說，除了傳統舞台，還有店家做了耳機派對，有些店家將AI、3D的音像結合音樂的呈現，還有實驗系的音樂，ACG次文化的音樂，都能在這場音樂盛宴中找到共鳴。本身做傳統的Live house，現在接受到年輕人不同音樂解讀的方式，他們在各自喜歡的領域，做出專業的呈現，對於音樂人、各場館的經營者都是很好的交流，個人認為耳機派對很感興趣，其中微風的MOONDOG標榜有杜比7.1的音響，來呈現Live音樂，相當吸引人。

台北市文化局指出，「臺北非常Live！」的策劃並非一次性的節目集結，而是一次實踐文化共創的行動，23間串聯展演空間包括13間Live House 類型的PIPE Live Music、樂悠悠之口光復南、河岸留言西門紅樓展演館、野地方Wild Lab、存在音樂信義店、吉合音樂、延聲音樂、Familia法米莉亞魔法俱樂部、後台Backstage cafe、Corner House角落文創展演空間、杰克音樂、MOONDOG、吾家音樂展演空間；10間音樂酒吧與餐廳類型的EZ5 live house、China Pa Dining & Live Music、Music Corner、Oldie Goodie Live Bar、Sappho Live Jazz、Zentopia Taipei禪托邦餐酒館、紅房餐酒館、Super 346 Live House、Smexy音樂餐廳、雅痞。從老派浪漫的音樂餐廳到新興Live House，處處可見音樂文化的蓬勃生命力。

「臺北非常Live！」從8月8日至9月7日，帶來超過55場精采演出，許理平理事長致詞。（記者孫唯容攝）

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