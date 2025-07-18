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    首頁　>　生活

    關西東平里遭偷倒廢棄物 新竹警掌握涉案車號

    新竹縣關西鎮東平里某處山區被大量裝潢廢棄物或營建剩餘土入侵，警方已經鎖定特定對象追查中。（讀者提供）

    新竹縣關西鎮東平里某處山區被大量裝潢廢棄物或營建剩餘土入侵，警方已經鎖定特定對象追查中。（讀者提供）

    2025/07/18 16:48

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮東平里山區被偷倒集團入侵，附近居民發現後立刻報警，偷倒點就在某鋁業公司的對面山坳處，至少有近20輛35噸重的大拖車，滿載裝潢廢棄物或營建剩餘土等進場偷倒、回填、再整平，粗估至少有4、5百立方公尺的數量，新埔警分局已經鎖定特定對象深入追查中。

    新埔警分局週二（15日）凌晨3點左右獲報，到場查緝時並未發現有人、車，因為沒有現行犯，而廢棄物的認定需由縣府環保局，儘管無功而返但立刻封鎖偷倒處所的出入動線進行管制；當天一早上班時間，會同縣府環保、農業等相關局處到場會勘。

    警方同時以車追查偷倒集團，目前已掌握至少8輛載運廢棄物的大拖車車號，發現他們都是從桃園楊梅南下轉入，實際清運業者和廢棄物來源，還待地主及偷倒的重車司機們到案說明，才能進一步釐清。

    不過當地鄉親不滿地說，這樣的偷倒行徑已經持續至少有3週，每週來1次，都利用三更半夜，這些偷倒者從進場到結束短短約3個鐘頭，猶如打游擊戰、倒了就跑，報警了依舊沒能抓到，讓人拳頭都硬了。

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