步道上喜遇稀有「山神」 專家：百步蛇一特徵與眾不同

百步蛇主要棲息於林下底層，具有良好的保護色，被排灣族、魯凱族原住民視為守護神。（王士豪提供）

2025/07/18 16:13

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣爬行類動物保育協會理事王士豪昨晚在南部某山區進行夜間調查，在步道上意外遇見一隻山神─百步蛇，讓他驚喜萬分，直呼實在太幸運了。由於百步蛇十分罕見，很多人終其一生也無緣一見牠的廬山真面目，其珍貴稀有可見一斑。

王士豪表示，這隻百步蛇長約70公分，就棲息在步道旁，遇到人也不像其他蛇類會立即驚慌逃離，牠就安安靜靜地盤在步道邊，讓他得以好好拍照，他拍了約15分鐘後先行離開，這隻百步蛇依舊還留在原地，此一習性特徵，與其他蛇類明顯大不同。

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在台灣，百步蛇分布於全島1500公尺以下的中低海拔地區，其成蛇體長可達140~150公分，體型粗胖，吻端上翹為其特色。牠主要棲息於林下底層，具有良好的保護色，以蛙類、鳥類、鼠類及蜥蜴等小動物為食，常盤成一團，坐等獵物自己送上門，被排灣族、魯凱族原住民視為守護神。

王士豪說，百步蛇的蛇毒屬於出血性，在台灣各毒蛇中雖非最強，但因其每次攻擊的注毒量非常多，因此毒性強，易致命。由於其稀少性，在野外可遇不可求，他長期從事野外調查，前一次看到百步蛇也已是4、5年前的事了，由於非常稀有罕見，因此喜好生態的人士都暱稱牠為「山神」。

百步蛇分布於台灣中低海拔地區，其體型粗胖，吻端上翹為其特色。（王士豪提供）

百步蛇的頭部呈現明顯的三角形。（王士豪提供）

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