北市校園網路有破口！某女中竟可看色情漫畫

議員曾獻瑩表示，請教育局實測知名漫畫網站，發現即使部分漫畫已標示為18禁，仍能在校園網路中完整瀏覽，毫無限制。（曾獻瑩提供）

2025/07/18 16:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議員曾獻瑩近日接獲家長陳情，指台北市某女中學生使用校內網路，卻能連接含有色情漫畫內容的網站，引發家長質疑。她表示，台北市學校網路採用教育部學術網路，教育部認定某網站含色情、暴力內容，將統一阻擋，但因漫畫網站內容多元，並未被封鎖，即便內含18禁漫畫，仍可一覽無遺，建議教育局應建立統一防線。

台北市教育局表示，將向各級學校加強宣導，如學校有發現新興尚未被阻擋的可疑網站，可向教育部不當資訊防護團隊通報並告知教育局，同步向教育部反映處理。

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曾獻瑩表示，目前各校雖然可以自行設定防火牆過濾，但由學校自主管理，教育局無法全面掌控，當教師發現學生能連上不當網站時，通常僅由校內資訊組進行個別封鎖，缺乏通報教育局機制，市府無從統整、同步阻擋；而部分學校可能資訊能力有限，對於不當網站的辨識與封鎖執行成效不一，凸顯統一防線的重要性，若家長、老師反映校網可瀏覽不當內容，學校除應加以阻擋，更應通報教育局，以利全市中小學校園網路統一阻擋。

他也請教育局實測知名漫畫網站，結果發現即便部分漫畫已標示「18禁」，仍能在校園網路中完整瀏覽，毫無限制；目前北市校園雖配置防火牆，但內容過濾功能僅針對已知網站，進階的過濾功能需另行付費授權。

教育局表示，各級學校均使用台灣學術網路（TANET），由教育部主責權管，北市教網中心已導入教育部「不當資訊防護系統」，並結合財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）建立的自律機制攔截；有關網站內容，是否違反主管法規，須由主管機關教育部認定，教育局將再次向各級學校加強宣導，如學校有發現新興尚未被阻擋的可疑網站，可向教育部不當資訊防護團隊通報並告知本局，同步向教育部反映處理。

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