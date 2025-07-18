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    高雄港郵輪預報倍增 估帶來逾10萬人次旅客

    日本郵船郵輪株式會社「飛鳥二號」將於12月30日靠泊高雄港，首次與高雄港共度跨年。（日本郵船郵輪株式會社提供，TSUNEO NAKAMURA拍攝）

    日本郵船郵輪株式會社「飛鳥二號」將於12月30日靠泊高雄港，首次與高雄港共度跨年。（日本郵船郵輪株式會社提供，TSUNEO NAKAMURA拍攝）

    2025/07/18 16:04

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港國際郵輪今年全年預報達107艘次，較去年59艘次大幅成長近2倍，下半年更將迎來71艘次國際郵輪，含母港航線34艘次及掛靠港航線37艘次，預估可帶來逾10萬人次旅客，為高雄在地觀光注入人潮與商機。

    母港航線由歌詩達郵輪莎倫娜號及麗星郵輪探索星號領航，航程北向日本那霸、石垣島及宮古島；探索星號另開闢有別以往的南向航線，前往越南峴港、下龍灣及菲律賓佬沃、科隆島、公主港、長灘島。高雄港務分公司表示，過往高雄港母港航線多以北向日本航程為主，此次探索星號拓展南向航線，可望吸引更多郵輪航商以高雄港作為多元母港航線據點。

    掛靠港航線部分，包括有麗星郵輪領航星號、三井海洋郵輪海洋富士號、大洋郵輪里維拉號、挪威郵輪奮進號、璽寶郵輪探險號、挪威郵輪太陽號及日本郵船郵輪株式會社飛鳥二號。

    高雄港務分公司指出，其中海洋富士號將於9月25日首航高雄港，飛鳥二號則於12月30日靠泊高雄港，特別的是，將首次待在高雄港迎接新年，未來更規劃於2026年擴增掛靠高雄港航線。

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