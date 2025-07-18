南部災區水產損失慘重 漁業署籲民眾用購買支持

丹娜絲風災導致嘉南地區受損嚴重，漁業署今年率各漁村參加台北國際夏季旅展，現場也展售嘉義布袋好美里的特色水產品。（記者楊媛婷攝）

2025/07/18 15:44

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災致嘉南受災嚴重，有謠言指颱風將魚電共生太陽能板吹翻、還有毒害，農業部漁業署署長王茂城今（18日）表示，這些被吹翻的太陽能板幾乎都是在根本沒養魚的滯洪池，也不會溶出有毒物質，至於魚電共生的魚池，太陽能板幾未受損，呼籲國人支持災區水產品，協助災民重建家園。

光嘉南地區風災農損就超過20億元，農民忙著清理家園，還要面臨謠言迫害，近期外界傳言指颱風吹翻並損壞魚電共生的太陽能板，會讓水產有毒，王茂城今出席台北夏季旅展漁業館開幕活動前表示，外界看到許多這類被吹翻的太陽能板非常少數、且幾乎都是在沒有養魚的滯洪池，環境部與經濟部都已檢驗，當地水質沒有任何問題；另外光電板出廠前都經過無溶出有毒物質檢驗。

請繼續往下閱讀...

王茂城進一步指出，嘉南地區目前發展魚電共生的案場，這次風災幾乎沒有受損，漁業署一直以來都針對養殖水產品做池邊抽檢，魚電共生場的水產品同樣也要抽驗，迄今從未發現含重金屬或其他有毒物質。

王茂城說，希望國人不要聽信以訛傳訛的謠言，這次嘉南地區受損嚴重，國人可以透過購買嘉南地區的水產品，待過段時間後，更希望國人親自到嘉南地區的漁村走走，用行動支持當地居民。

農業部漁業署在台北國際夏季旅展邀請全台各地特色漁村參展，嘉義布袋好美里在丹娜絲風災也受損嚴重，現場展售好美里出產，用虱目魚、午仔魚製作的魚酥，還有萃取文蛤精華的鮮美醬油膏與XO醬。

漁業署署長王茂城王茂城今出席台北夏季旅展漁業館開幕活動前表示，這次嘉南地區受損嚴重，希望國人可以透過購買嘉南地區的水產品支持，過段時間後，親自到嘉南地區的漁村走走。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法