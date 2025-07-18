與毛小孩談戀愛！ TikTok瘋「寵物擬人化」 31％飼主曝我願意

TikTok興起「寵物擬人化」熱潮，許多飼主利用AI幻想若牠們成為人類，會是什麼樣的戀愛對象。示意圖。（資料照）

2025/07/18 20:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕從陪伴到情感依賴，寵物在現代人生活中的地位日益提升。隨著AI技術進步，TikTok上近期興起「寵物擬人化」熱潮，許多飼主利用ChatGPT將自家毛小孩擬人化，甚至幻想若牠們成為人類，會是什麼樣的戀愛對象。

《紐約郵報》報導，TikTok近期掀起一股「寵物變人」的風潮，許多飼主利用ChatGPT將自家寵物擬人化，幻想牠們若變成人類會是什麼模樣。根據美國大都會人壽保險公司針對1000人進行的調查，在了解這項潮流的受訪者中，有31％的人坦言若寵物變成人，自己願意與其約會。

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不過，並非所有人都對擬人化的寵物抱持幻想。調查顯示，仍有近4成受訪者認為，若寵物真的變成人類，他們在人類社會中可能個性古怪、難以相處，不適合建立親密關係。針對現代人對寵物依賴程度日益加深的現象，專家認為，這與新冠疫情期間的長期居家隔離脫不了關係。人在孤立環境中，往往會與動物建立更深厚的情感連結，進一步強化彼此的依賴與陪伴關係。

除了陪伴，寵物在情感支持方面也扮演關鍵角色。調查顯示，有高達77%的飼主認為，寵物提供的情感支持優於過去的人類伴侶；另有87%人表示，若夢想中的住宅禁止養寵物，願意為了毛小孩放棄入住。一名律師更坦言，自己每天早晚習慣親吻狗狗，而非丈夫。她強調這並非對伴侶不忠，而是毛小孩所展現出的情感安定與忠誠，是人類難以取代的存在。

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