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    高鐵推國旅優惠 會員名字有「高、鐵、聯、票」任一字再享半價

    台灣高鐵飯店聯票「爸氣出發 八折同行」。（高鐵公司提供）

    台灣高鐵飯店聯票「爸氣出發 八折同行」。（高鐵公司提供）

    2025/07/18 15:29

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（18日）宣布，台灣高鐵國旅聯票、飯店聯票推出「爸氣出發 八折同行」專案，即日起至8月10日止，預訂專案不僅可享加購高鐵票價優惠（適用搭乘日期自8月1日起至8月10日止），TGo會員再享加碼好康。

    高鐵公司說明，活動期間內購買「國旅聯票」或「飯店聯票」的高鐵TGo會員，只要會員名字中含有「高、鐵、聯、票」任一字（需同字），即贈高鐵標準車廂對號座5折電子兌換券乙張。

    台灣高鐵「國旅聯票」精選門票、體驗、交通及遊程等逾千項旅遊商品，透過國旅聯票四大合作平台Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統皆可預訂。「爸氣出發 八折同行」專案，凡購買指定旅遊商品即可享不分平假日加購高鐵票8折優惠。

    商品內容包含匯聚頂級食材與主廚手藝，帶給您極致味蕾饗宴的台北美福大飯店彩匯自助餐星級Buffet；坐擁翠綠山林與溫泉溪流，放鬆身心理想去處的烏來馥蘭朵渡假酒店景觀湯屋；或安排釋放壓力的療癒岩盤浴、汗蒸幕等行程。

    同時，今年父親節限定寵爸專案，特別加碼TGo會員專屬活動，凡於活動期間內，購買台灣高鐵「國旅聯票」或「飯店聯票」之高鐵TGo會員，只要會員名字中含有「高、鐵、聯、票」任一字（需同字），即贈高鐵標準車廂對號座5折電子兌換券乙張。

    台灣高鐵公司表示，高鐵聯票全產品（含飯店聯票、航空聯票及國旅聯票）取票方式多元便利，無論是透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App，高鐵合作的四大便利商店或高鐵車站領取車票，操作簡單、取票便捷，旅客可一次完成住宿與交通規劃。

    高鐵國旅聯票推薦極致味蕾饗宴的台北美福大飯店彩匯自助餐Buffet。（高鐵公司提供）

    高鐵國旅聯票推薦極致味蕾饗宴的台北美福大飯店彩匯自助餐Buffet。（高鐵公司提供）

    高鐵國旅聯票推薦放鬆身心好去處，烏來馥蘭朵渡假酒店景觀湯屋。（高鐵公司提供）

    高鐵國旅聯票推薦放鬆身心好去處，烏來馥蘭朵渡假酒店景觀湯屋。（高鐵公司提供）

    高鐵飯店聯票推薦入住台北凱撒大飯店精緻雙人房。（高鐵公司提供）

    高鐵飯店聯票推薦入住台北凱撒大飯店精緻雙人房。（高鐵公司提供）

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