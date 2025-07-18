以專業與愛心陪伴學生成長 新北6教師獲師鐸獎

修德國小校長陳俊生長期深耕偏鄉，讓弱勢學生在校園中感受溫暖與尊重。（教育局提供）

2025/07/18 16:10

〔記者羅國嘉／新北報導〕教育部今（18）日公布114年師鐸獎得獎名單，新北市共有6位教師榮獲教育界最高榮譽。分別為修德國小校長陳俊生、牡丹國小主任徐愛鈞、瑞芳高工老師翁明郎、中港國小老師林涵容、三多國小老師江彥麟及淡水商工老師鄭煒儒。他們長年堅守教育現場，以專業與愛心陪伴學生成長，實踐教育翻轉人生的價值。

陳俊生長期深耕偏鄉，致力提供免費早午餐與多元課程，創造安全、有愛的學習環境，讓弱勢孩子勇敢追夢。他以「以愛為圓心，專業為半徑」作為教育信念，讓學生從無助走向自信。

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徐愛鈞堅守偏鄉教育崗位24年，只因學生一句「您調走就沒母校了」，成為她的教育動力。她如母親般照顧每位學童，爭取資源、重建家園，讓孩子在關愛中安心成長，成就代代傳承的溫暖力量。

翁明郎以「以父之名，以師之責」自勉，不只補助經濟弱勢學生，更投入教學與課後輔導，引導孩子迎向未來，即使面對偏差行為學生，也始終不放棄，是學生心中的堅強後盾。

林涵容則運用藝術打開孩子心門，即使每週僅兩節課，也細心設計活動，讓情緒內斂的學生學會表達與互動。她深信藝術能療癒與啟發，是教育深耕情感的重要力量。

江彥麟看見社區孩子在放學後無處可去，毅然組建不分年齡的躲避球隊，以運動凝聚人心、建立歸屬感。陪伴孩子從迷惘中找到方向，帶領他們奪下全國冠軍、挑戰亞洲盃。即使學生長大離校，仍感念江老師一路陪伴，是孩子生命中的燈塔。

鄭煒儒堅守職校教育第一線，以「教育是點燃生命希望的火種」為信念，協助學生走出語言、經濟及心理困境，給予如家人般的支持，幫助他們重建信心、堅持夢想。

三多國小老師江彥麟以堅持與愛，默默守護校園。（教育局提供）

中港國小老師林涵容以藝術開啟孩子心門。（教育局提供）

牡丹國小主任徐愛鈞堅守偏鄉教育崗位24年，將每位學生視如己出。（教育局提供）

淡水商工老師鄭煒儒期許學生未來也能成為帶來改變力量的守護者。（教育局提供）

瑞芳高工老師翁明郎長年用愛與專業陪伴學生成長。（教育局提供）

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