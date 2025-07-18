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    薇帕颱風整合中 氣象署：暴風半徑會持續擴大

    氣象署在今天下午14時30分發布第二次海上颱風警報。（氣象署提供）

    氣象署在今天下午14時30分發布第二次海上颱風警報。（氣象署提供）

    2025/07/18 15:10

    〔記者吳亮儀／台北報導〕薇帕颱風加速前進中！中央氣象署今天（18日）下午14時30分發布第二次海上颱風警報，薇帕正以每小時23公里速度向西北西進行：氣象署也預測，因颱風還在整合中，暴風半徑還會持續增大。

    氣象署技正謝佩芸表示，薇帕颱風在今晚到明天清晨最接近台灣，目前仍是輕度颱風，但它仍在整合過程，未來暴風半徑還會持續擴大、增強，預計今天晚間會進入巴士海峽，明天到達南海、下週一就到中國廣東沿岸了。

    謝佩芸說，因薇帕颱風外圍環流很寬廣，環流迎風面的台灣東部將有明顯降雨，東半部受到外圍環流影響，今天雨勢會越來越明顯，且有些雲系會越過中央山脈，讓大台北地區有間歇性降雨出現，南部也會有局部雨勢，未來整體的降雨以東半部為主。

    謝佩芸說，從目前的資料來看，薇帕颱風的移動速度滿快的，今天到明天會逐漸通過巴士海峽，明天晚上就會進入南海、並逐漸遠離台灣近海地區，如果薇帕的移動速度如預測，快一點的話明天晚間就會離開台灣近海了。

    薇帕颱風外圍環流會對東部地區帶來大量降雨。（氣象署提供）

    薇帕颱風外圍環流會對東部地區帶來大量降雨。（氣象署提供）

    薇帕颱風在今晚到明天最接近台灣。（氣象署提供）

    薇帕颱風在今晚到明天最接近台灣。（氣象署提供）

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