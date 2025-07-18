薇帕海警 農村水保署、林保署籲勿前往山區

隨氣象署發布薇帕颱風海警，農業部農村水保署與林保署都呼籲民眾不要前往山區。（林保署提供）

2025/07/18 16:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕氣象署發布薇帕颱風海上警報，農業部農村發展與水土保持署、林業保育署今（18日）呼籲，預測外圍環流可能帶來豪雨，提醒民眾避免前往山區，其中林保署轄屬的南部與東部森林遊樂園區與林業鐵路等，19日起會視天氣狀況預警性休園或停駛。

農業部農村水保署與林保署都提醒，颱風影響期間，民眾應該避免山區活動，已在山上活動的民眾應該要盡快下山，農村水保署表示，將密切監控各地降雨狀況，適時發布土石流等警戒，也會請土石流防災專員進行雨量觀測等整備工作，若達警戒值，除通知地方政府外，也會用災防告警細胞廣播通知當地民眾。

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農村水保署表示，已完成重新檢視二次災害高風險區，因災後新生崩塌導致坡地致災風險增加，呼籲民眾加強戒備，及早檢視居家週邊的擋土牆與排水溝等，農村水保署代理署長蘇茂祥表示，已要求各分署完成各項土石流與大規模崩塌防災整備措施，隨時可支援地方政府災害勘查與應變工作。

林保署表示，為保障遊客安全，林保署所轄的國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、林業鐵路等會依照氣象狀況預警休園，其中受風險影響較明顯的南部與東部地區園區，19日起就會依天氣預警休園或停駛，位於劇烈天氣警報範圍內的自然步道暫停開放，山屋也同時暫停申請入住。

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