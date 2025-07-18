中大團隊參與粒子探測器實驗 研究成果獲2國際期刊接受發表

中央大學團隊於2023年主辦為期兩週的sPHENIX INTT工作坊。此次工作坊匯聚來自日本、韓國及美國的INTT合作者，共同進行技術交流與經驗分享。（中央大學提供）

2025/07/18 16:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕中央大學在教育部高教深耕特色領域研究中心經費支持下，參與美國布魯克海汶國家實驗室的相對論性重離子對撞機（RHIC）最新實驗sPHENIX 粒子探測器，研究成果為深入探索宇宙大爆炸後產生的特殊物質狀態「夸克-膠子電漿態」（QGP）奠定基礎，近期獲2項國際期刊《Physical Review C》與《Journal of High Energy Physics》接受發表，更展現展現了台灣團隊在國際大型實驗中於探測器建造與前瞻物理分析上的關鍵貢獻。

該探測器的特色之一是其高精度的軌跡探測器，能夠重建粒子的運動軌跡，即便是那些在碰撞中心周圍僅相當於數根頭髮寬度距離內產生並迅速衰變的稀有關鍵粒子也不例外。此外，也配備了一整套量能器，用以測量自碰撞中噴發出的粒子能量。其中，電磁量能器可測量電子與光子的能量；而強子量能器則負責測量強子（由夸克組成的複合粒子）在各個方向射出時所攜帶的能量。

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實驗顯示，原子核碰撞越正面，產生的帶電粒子數與總能量越高，驗證了探測器的精確度與穩定性，該測量確認了儀器校準無誤，也為後續高解析度探索QGP特性打下基礎。

中央大學高能物理團隊自2018年底正式加入sPHENIX實驗，與台灣大學高能物理團隊共同參與中間層矽軌跡探測器（INTT）的建造工作。台灣團隊負責的INTT矽探測模組，於國科會支持設立的「台灣高能物理聯合實驗室」進行組裝與測試，是該實驗室設立後首項完成的國際級重要探測器建置任務。INTT計畫主要由日本理化學研究所（RIKEN）出資，台灣團隊提供探測器模組的組裝與測試技術，成功協助完成全系統所需約3分之1的矽模組。

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