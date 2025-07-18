「薇帕」經過！一次看懂颱風週末對台影響 戶外活動民眾注意

氣象署下午也特別製圖，預告薇帕颱風週末對台灣的影響，提醒民眾注意。（取自中央氣象署）

2025/07/18 15:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第六號颱風「薇帕」（WIPHA）在今天（18日）凌晨2時生成，中央氣象署已於今上午11時30分發布海上颱風警報。氣象署下午也特別製圖預告薇帕颱風週末對台灣的影響，提醒民眾注意。

中央氣象署下午在粉專發文表示，雖颱風主要經過海面，但仍會帶來局部豪雨、強風、沿海大浪與長浪，適逢週末，從事戶外活動的朋友請務必留意天氣，必要時調整行程、注意安全。

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請特別注意影響時段與重點區域：

7/18（五）午後 ~ 7/19（六）為颱風最接近臺灣時段

7/18（五）~ 7/20（日）有風雨影響

東部豪雨

7/18（五）~ 7/20（日）東半部、南部有雨

東半部、恆春半島有大雨或豪雨

7/19（六）花東山區有豪雨以上等級降雨

沿海強風

7/18~19（五六）東至東南風增強

桃園、竹苗、基隆北海岸、東北角、東南部、恆春半島易有8級以上強陣風

大臺北盆地亦有較強陣風

7/19（六）颱風轉至臺灣西側，南部沿海如高雄、屏東亦可能出現8-9級強陣風

大浪與長浪

7/18（五）：東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島有2~3米浪

7/19（六）：花東、恆春半島、蘭嶼、綠島3~5米浪；北海岸、東北部、西南沿海、馬祖2~3米浪

7/20（日）：西南沿海、東半部、蘭嶼、綠島3~5米浪；北海岸、馬祖2~3米浪

7/18（五）起：基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島易有長浪

7/19~22（日~二）：南部沿海、澎湖亦有長浪

氣象署特別提醒民眾，週五午後天氣逐漸轉變，初期風雨不明顯，颱風移動快速，週五晚到週六晨即接近近海，風雨將明顯增強，切勿掉以輕心。

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