氣象粉專：「薇帕」典型季風低壓 別因暴風圈沒觸陸輕忽威脅
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，薇帕颱風外圍環流很廣，已經陸續移入宜花東及高屏，請留意大雨發生。（圖擷自氣象署）
劉家凱／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕今近午氣象署已發布薇帕颱風海上警報，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，薇帕颱風外圍環流很廣，已經陸續移入宜花東及高屏，請留意大雨發生。此外，薇帕是典型的季風低壓，單看暴風圈來判斷影響程度容易失真，別因暴風圈沒碰到陸地而輕忽威脅。
氣象署於2時30分發布海上颱風警報資訊顯示，編號第6號輕度颱風薇帕（國際命名WIPHA），目前中心位置在北緯18.0度，東經123.2度，即在鵝鑾鼻的南南東方約 500 公里之處，以每小時23公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺（約每小時 72 公里），相當於8級風。
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氣象署指出，預測明天（19日）下午2時的中心位置在北緯20.3度，東經118.9度，即在鵝鑾鼻的西南方約270公里之處。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，薇帕颱風外圍環流很廣，已經陸續移入宜花東及高屏，請留意大雨發生。（圖擷自氣象署）