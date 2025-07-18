減少農民損失 農業部啟動水稻剩餘量全收購、清園專案

受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，雲林部分水稻倒伏、泡水、發芽，無法收成。（記者黃淑莉攝）

2025/07/18 15:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到丹娜絲颱風及後續豪雨影響，雲林部分水稻田出現倒伏、淹水、發芽等災情，縣府農業處長魏勝德表示，感謝農業部協助，繼災害穀收購，再啟動剩餘量全數收購及清園專案，其中清園每公頃補助5.5萬元，符合資格農民7月25日前可到公所申請。

魏勝德指出，丹娜絲颱風來襲前，雲林一期稻作已收成逾9成，未收成剩不到1成，因風災及豪雨受災無法符合救助門檻。為降低農民損失及妥善處理受損稻穀，農糧署災後第一時間啟動災害穀收購措施。

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稉種災害穀每公頃計畫與輔導收購量5800公斤、每公斤23.5元，餘糧收購量400公斤、每公斤20.6元；秈種及糯種災害稻穀價格各減1元。

魏勝德說，因為部分地區剩餘數量處理不易，農糧署再啟動「剩餘量全數收購專案」，針對每公頃超過6200公斤上限的剩餘稻穀，依各縣近5年單位產量平均加2成計算增列收購量，按餘糧價格收購，另外還提供每公斤乾穀2元的烘乾、包裝與堆疊補助。

魏勝德表示，因二期稻作插秧期將屆，針對確定受災水稻田已無收穫價值，農糧署也啟動清園專案輔導措施，提供每公頃5.5萬元清園補助，讓農民能及早完成殘株清除與整地作業，順利銜接第二期稻作生產，有需要農民可在本月25日以前持相關文件向土地所在地公所提出申請。

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