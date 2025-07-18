薇帕颱風發布海警 國家公園署呼籲審慎評估戶外活動

輕度颱風薇帕成形並已發布海上警報，預計19日影響台灣，國家災害防救科技中心警示，主要強降雨地區為東部及恆春半島，東部、南部、綠島、蘭嶼須注意長浪。（國家災害防救科技中心提供）

2025/07/18 14:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕今（18日）近午氣象署已發布薇帕颱風海上警報，鑒於近期熱帶性低壓活躍，國家公園署呼籲，民眾應留意，審慎評估戶外活動，豪雨或颱風期間暫緩進入各國家公園山區及濱海地區，以確保安全。

國家公園署表示，每逢夏季受颱風或熱帶性低氣壓影響，山區常伴隨落石、坍方、土石流等災害風險，濱海亦可能出現長浪、暴潮等危險情形，高山型國家公園於海上颱風警報發布期間將同步啟動應變管制，水域型國家公園也因應當地海象狀況插設警示旗幟限制水上活動。

請繼續往下閱讀...

國家公園署再次呼籲，豪雨及颱風期間非適合戶外活動的時機，請民眾以安全為首要考量，持續關注氣象署、各國家公園官網或臉書專頁等公告資訊，配合相關災防指引與園區管理措施，審慎評估登山及水域遊憩風險，勿貿然入山，並勇敢延期或取消行程，共守自身與他人安全。

國家災害防救科技中心也示警，彙整氣象署等資料，輕度颱風薇帕在今凌晨2點生成，在菲律賓東方海域朝北北西移動，對台灣東南部、南部海域威脅高，外圍環流今傍晚起影響台灣，預計19日最接近台灣，主要強降雨地區為東部及恆春半島，東部、南部、綠島、蘭嶼須注意長浪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法