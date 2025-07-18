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    風災重創溪北 民進黨台南市黨部成立聯合服務中心提供協助

    協助災後重建，民進黨台南成立聯合服務中心並提供2支專線服務。（民進黨台南市黨部提供）

    協助災後重建，民進黨台南成立聯合服務中心並提供2支專線服務。（民進黨台南市黨部提供）

    2025/07/18 14:25

    〔記者王姝琇／台南報導〕面對丹娜絲颱風重創台南溪北地區，民進黨台南黨公職都盡力投入救災，為了最大化資源應用，市黨部今（18）日宣布成立聯合服務中心，將協調相關資源，讓民間的力量、黨公職、行政部門可以更有效地配合。

    市黨部主委郭國文表示，由於災情嚴重，黨公職都帶領服務處團隊與志工投入，包括物資發放、協助通報台電、清理家園等，雖然都已經盡力投入，但還是不能排除任何一位民眾的任何一項需求，地毯式動員，地毯式補強有其必要，遂行長期作戰與救援工作，有賴全面性系統支援。

    因此，接下來黨部將進一步協調，希望可以更有效率地救災，尤其針對各黨公職之間的橫向分配，讓資源可以投入最需要的地方。郭國文也宣布在市黨部創立聯合服務中心2支專線6350465、7237382，提供給災民來電反映，黨部將會協調黨公職來協助，更全面地了解災民的需求。

    最後，郭國文表示，黨公職為救災盡一份心力，大家也收到來自各地的捐贈，包括彰化縣黨部親送帆布，又或是高雄、屏東等各民代也都協助媒介捐贈物資，很感謝大家將愛心投進台南，也希望可以藉此加速台南的整建，盡速恢復正常生活。

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