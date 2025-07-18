苗栗市玉清宮捐苗縣府500萬 用於弱勢家庭救助及添購救難器材

苗栗市玉清宮董事長魏俊傑（前排左5）與董監事再捐贈苗栗縣政府500萬元，由縣長鍾東錦（前排右3）代表接受。（記者張勳騰攝）

2025/07/18 14:17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今（18）天是關聖帝君1866週年聖誕，財團法人臺灣省苗栗縣玉清宮財團今天捐贈500萬元給苗栗縣政府，由縣長鍾東錦代表接受，其中300萬做為弱勢家庭服務，200萬元由苗栗縣政府消防局添購救災裝備之用，展現關公扶危濟困的慈悲胸懷；玉清宮董事長魏俊傑盼藉以拋磚引玉，邀社會各界一起做公益。

苗栗市玉清宮主祀關聖帝君，香火鼎盛，為苗栗縣重要宗教信仰中心；長期以來，玉清宮熱心公益，持續投入社會關懷，已多次捐贈苗栗縣政府白米、民生物資、消防通訊設備、救護車和復康巴士等，並於2022及2024年各捐款500萬元給苗縣府，董事長魏俊傑與董監事等人今天再捐贈苗栗縣政府500萬元。

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苗縣府社會處及消防局指出，其中300萬將用於協助縣內邊緣戶家庭急難救助、喪葬棺木代金、脫貧措施、遊民自立等社會福利服務計畫，另200萬元購置消防裝備動力救生艇及橡皮艇各5艘。

鍾東錦致詞時感謝魏俊傑及玉清宮全體董監事，秉持回饋社會、關懷弱勢的信念，苗縣府會善用所捐贈的資源，協助弱勢家戶穩定生活、度過難關，同時提升縣內救災、救難能力。

苗栗市玉清宮再捐贈500萬元給苗栗縣政府，其中200萬將給苗縣府消防局添購救災裝備。（記者張勳騰攝）

苗栗市玉清宮再捐贈500萬元給苗栗縣政府，苗栗縣長鍾東錦（前排右5）強調將善用這筆資源。（記者張勳騰攝）

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