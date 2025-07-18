第2屆關西五行粄食節 水粄、紅粄、菜包、艾草粄美不勝收

新竹縣議員徐瑜新（右起往左）和羅仕琦、縣府產發處副處長姜禮仙、關西鎮長陳光彩、關西魅力商圈顧問盧文鈞今天用自己手做的紅粄，邀請全國民眾7月的最後一個週日到關西親身體驗客家五行粄食節的魅力。（記者黃美珠攝）

2025/07/18 14:51

〔記者黃美珠／新竹報導〕吃在新竹縣，除了新埔粄條，現在關西鎮也力拚成為主攻客家粄食的魅力小鎮。關西鎮魅力商圈去年就悄悄推出「關西五行粄食節」，把分散在市場各攤的各種客家粄食集合後行銷，初試啼聲反應不俗，今年利用7月的最後一個週日（27日）在該鎮的第1停車場周邊擴大舉辦，今天並由鎮長陳光彩攜手縣府產業發展處副處長姜禮仙、縣議員羅仕琦與徐瑜新一起手做紅粄造勢，號召各路饕家屆時到關西趕集吃粄食。

陳光彩說，關西魅力商圈舉辦的「五行粄食節」呈現的，就是客家米食文化跟色彩的碰撞，結合金木水火土五行概念後，做出各種顏色繽纷的水粄、紅粄、菜包、艾草粄、九層糕等。

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姜禮仙說，新竹縣是非6都唯一補助商圈產業發展的縣市政府，很高興關西商圈結合在地農特產，規劃觀光遊程辦理行銷，還創新用客家小炒、紅糟肉等融入客家粄食，並在8月10日、17日推出2場次的粄食之旅體驗，讓活動持續加溫，帶動地方繁榮。

關西魅力商圈顧問盧文鈞說，前述粄食是廣受歡迎的地方小吃，但多以個體戶少量經營，所以商圈協會才會想集合眾人之力推廣，讓在地的小吃也能成為遠近馳名的新客家美食。今年大家可吃到如前述5種不同口味和顏色的粄食，其中菜包還分酸菜肉包、客家小炒肉包、以及紅糟肉包3種不同口味。

今天關西鎮南雄社區發展協會理事長吳玉英領軍，帶領大家當場手做紅粄，有人壓出壽桃紋、有人選用龜甲紋，想要體驗，7月27日現場就能參加。

客家美食紅粄。（記者黃美珠攝）

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