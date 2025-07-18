長照3.0將上路 6大長照協會提5大訴求籲重視實務需求

台灣長照社團法人協會等6大協會齊聚立院開公聽會，對長照3.0政策提出5大訴求。（台南市長期照護發展協會提供）

2025/07/18 14:15

〔記者王姝琇／台南報導〕為回應當前長照機構面臨之營運挑戰及政策落差，六大長照相關協會昨（17）日赴立法院，出席由立法委員張宏陸主持的「長照機構現況與發展」公聽會，針對法規制度與長照3.0政策即將上路，提出5大訴求，並與衛福部相關司署及行政院主計處等列席單位進行溝通與討論。

台灣長照社團法人協會暨台南市長期照護發展協會理事長潘新傳發起本次行動，並聯合桃園市長照社團法人協會理事長黃永鎮、台灣長期照顧發展協會全國聯合會理事長潘政聰、新北市台灣長期照顧發展協會理事長張婉玲、台灣護理之家協會理事長謝長佑等協會理監事與業者，共近60人與會，展現民間業界對長照制度改革的高度關注。

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潘新傳指出，過去住宿型長照機構受限於法規定位為社福事業，但隨著政策演變，長照已成為實質的產業，涉及社會、政策與經濟發展多重面向，未來長照3.0政策規劃應重視家庭照顧者的選擇權，讓照顧服務真正回應使用者需求，減輕家庭負擔。他強調，長照議題橫跨多部會，政策與法規修訂應回應實務需求。呼籲主計處正視稅率問題，儘速於合理期限內啟動檢討與調整機制。

公聽會中提出5大訴求，包括：護理人員夜間津貼應比照醫院制度發給；《長照照顧服務申請及給付辦法》第2章第2條應將「住宿型機構」納入，並依失能等級提供相應補助金額；將兼任護理人員納入照顧人力計算基準；法人設立之長照機構不應以老人福利機構同業毛利率54％計算營所稅，呼籲合理調整稅率；收費標準辦法是否由主管機關核準改為核備等問題之適法性。

與會理監事及業者也就上述議題分享第一線執行困境與家屬需求，展開三輪實質討論。列席單位包括衛福部長照司、照護司、社家署、財政部賦稅署及行政院主計處等代表，逐一回應與說明。

張宏陸強調，對於業界所提訴求，將持續追蹤與協助推動相關政策改革。潘新傳指出，為因應115年即將施行的長照3.0政策，讓服務使用者在地老化、彈性選擇機構服務，後續不排除再次北上與相關部會進行更深入的對話協商，持續為家庭與產業爭取更合理的制度與支持。

6大協會齊聚立院公聽會聚焦長照3.0政策挑戰，提出5大訴求。（台南市長期照護發展協會提供）

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