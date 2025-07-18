建置生態、觀光景點 苗縣後龍北勢溪親水廊道再添「鴛鴦戲水」

建置生態、觀光景點，後龍親水廊道再添「鴛鴦戲水」。（謝清輝提供）

2025/07/18 13:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣高鐵特定區的北勢溪親水廊道，全長共2.6公里，之前一度因標租建置太陽能光電引起居民和民代反對，後來苗栗縣政府取消，改由後龍鎮公所接管。後龍鎮公所規劃打造媲美韓國清溪川景點，繼5月底黑天鵝「入住」後，縣民再捐贈8隻鴛鴦陪伴黑天鵝，讓北勢溪親水廊道再添「鴛鴦戲水」亮點。

後龍鎮長謝清輝表示，接手之前親水廊道因水質骯髒屢遭到民眾批評，加上附近2、3千隻鴿子出沒，鴿大便不停落下，不只讓親水廊道座椅等硬體設備沾滿穢物，北勢溪水質也受影響，經勸導後狀況已經好轉，北勢溪水質也持續改善，所以陸續讓水生動物「入住」北勢溪，增添亮點。

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謝清輝強調，未來將讓更多不同水生動物在北勢溪上悠游，鎮公所也會加強環境整理，讓北勢溪親水廊道搖身一變成為生態、觀光兼具的空間。

北勢溪親水廊道位於縣內知名景點客家圓樓附近，於2014年啟用，闢建2.6公里長的人行道及自行車道，成為高鐵特定區內的代表性休憩景點。

建置生態、觀光景點，後龍親水廊道再添「鴛鴦戲水」。（謝清輝提供）

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