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    3個月募資194.7萬 安慶國小棒球隊獲捐新交通車

    3個月成功募資達194.7萬元，安慶國小棒球隊18日舉辦「交通車捐贈儀式」。（記者王姝琇攝）

    3個月成功募資達194.7萬元，安慶國小棒球隊18日舉辦「交通車捐贈儀式」。（記者王姝琇攝）

    2025/07/18 13:52

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市安慶國小棒球隊是安南區唯一少棒隊，為協助球隊成員安全前往各地參賽，安慶國小家長會發起募資行動購置交通車，3個月募得194.7萬元。今日舉行捐贈啟用。

    成立28年的安慶國小是安南區唯一少棒隊，在世界12強棒球賽表現出色的林安可，就是安慶國小培育出的棒球人才，同為校友的高秉洋，也在2025中華職棒選秀會被中信兄弟指名，少棒隊成員受到大學長們的鼓勵，勤奮練球、力求優異表現。

    安慶國小校長羅智韋說，少棒隊是安慶的驕傲，新交通車對孩子們意義非凡。他提及，原交通車已使用逾20年，遂發起募資購新車，共募得194.7萬元，其中席揚建設董事長郭建良個人慷慨捐贈130萬元，購買交通車之外，其餘款項全數作為棒球隊訓練經費。

    市長黃偉哲今日也特地出席「交通車捐贈儀式」，他表示，源於社會大眾對棒球的熱愛與支持，促成本次交通車募資成功，讓學童們能安心、安全的出賽；他也提到，WBSC世界盃少棒錦標賽將於25日開打，邀安慶國小棒球隊成員到現場觀摩，學習各國球隊的強項，也精進自己的球技，未來也希望安慶國小的球員們能旗開得勝，在各項比賽中留下最好的成績。

    3個月成功募資達194.7萬元，安慶國小棒球隊18日舉辦「交通車捐贈儀式」。（記者王姝琇攝）

    3個月成功募資達194.7萬元，安慶國小棒球隊18日舉辦「交通車捐贈儀式」。（記者王姝琇攝）

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