台北國際夏季旅展開幕！台北館聚焦夜間觀光 觀傳局長私心愛這味

2025台北國際夏季旅展今（18）日開幕！台北市府觀傳局以「台北趴趴GO：夜台北‧好食光」設立台北館。（記者孫唯容攝）

2025/07/18 13:48

〔記者孫唯容／台北報導〕2025台北國際夏季旅展今（18）日開幕！台北市府觀傳局以「台北趴趴GO：夜台北‧好食光」設立台北館，結合百年餅舖、寧夏夜市、北投溫泉、大稻埕夏日節等台北特色，今天開幕副市長林奕華、局長余祥親自走訪沈浸式夜市體驗區，玩復古彈珠台，余祥也攜手君悅酒店寶艾西餐廳主廚羅偉洲，製作特色台味的「刈包」，余祥透露自己特別愛吃香菜，因此會特別「多加料」。

今年「台北館」更帶來一系列精采活動，包含仿真打造夜市氛圍的「夜市沉浸體驗區」，只要在館內消費滿150元即可免費體驗復古手撥彈珠台，並集結多家人氣品牌，包含外國旅客必訪「寧夏觀光夜市」、北投溫泉代表「享溫泉」、大稻埕碼頭夜航「好樂好船公司」、」，主推商務、溫泉旅宿的「福泰飯店集團」，以及百年在地糕餅「李亭香」與「二和珍傳統餅舖」，共創融合傳統與創新的夜間旅遊體驗，現場有多款限定商品與旅展優惠，還推出多項滿額好禮，單筆消費滿800元可兌換「便攜旅行牙刷收納杯」，滿1500元則能獲得「黑色收納旅行袋」等好禮。

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余祥表示，本次「台北趴趴GO：夜台北‧好食光」希望聚焦在夜間觀光與美食文化，讓大家體驗不一樣的台北，根據線上旅遊雜誌《Travelbag》的2025年全球夜間旅遊安全城市排行榜，台北排名第二，僅次於阿布達比，大家可以安心地在夜間旅遊；台北日夜都有豐富精彩的活動，像是可以到北投泡溫泉，去夜市體驗美食小吃，而8月6日大稻埕煙火節也即將盛大展開，這些活動都代表不同的台北城市風貌。

余祥也攜手君悅酒店寶艾西餐廳主廚羅偉洲，製作特色台味的「刈包」。（記者孫唯容攝）

今天開幕副市長林奕華、局長余祥親自走訪沈浸式夜市體驗區，玩復古彈珠台。（記者孫唯容攝）

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