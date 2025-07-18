集集火車站迎復駛！「星雨」光廊7/19點燈 發送千份消費券

南投集集火車站年底即將復駛，火車站前設有燈海隧道，可供逛街購物民眾拍照打卡。（記者劉濱銓攝）

2025/07/18 14:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕受台鐵集集支線隧道擴孔影響，集集火車站目前停駛，不過隨著集集站今年底將復駛，集集鎮公所為迎接遊客回流，近期投入900萬元在火車站旁自行車道設置「星雨」光雕廊道，除有燈光、燈飾，還有燈籠隧道，將在7月19日晚間點燈，屆時還會發送1000份100元集集店家消費券，藉此刺激消費，帶動集集觀光發展。

集集鎮公所表示，集集支線火車是當地重要觀光動能，但去年因支線鐵道進行隧道擴孔，以致集集站停駛，使得集集觀光備受影響。

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但即便集集站停駛，公所仍提前規劃站區周邊的觀光氛圍營造，投入900萬元在站旁甫落成的自行車道，設置包含燈飾及燈籠隧道的「星雨」光雕廊道，讓居民與住宿遊客，晚間也有能散步、騎單車的休閒場所。

加上集集火車站前還有燈海隧道，可供民眾逛街購物拍照打卡，盼兩者串聯成光影廊道，提升集集夜間旅遊豐富度。

公所說，「星雨」光雕廊道將在7月19日晚間7點進行點燈，6點則會發送1000份100元的集集消費券，民眾只要前來參與，就能免費獲得消費券，凡在鎮上的店家消費，就可直接折抵現金，讓民眾能一邊欣賞光廊點燈，也能立即在集集消費購物，以嘉惠當地觀光產業。

南投集集鎮公所迎接集集火車站年底復駛，在站旁設置「星雨」光雕廊道，盼讓住宿遊客晚間也有散步、騎單車的休閒去處。（記者劉濱銓攝）

南投集集火車站年底即將復駛，火車站前設有燈海隧道，可供逛街購物民眾拍照打卡。（記者劉濱銓攝）

南投集集鎮公所在集集火車站旁設置「星雨」光雕廊道，7月19日晚間將進行點燈，並發送1000份100元的集集消費券。（記者劉濱銓攝）

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