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    海科館公開修復大型鬼蝠魟標本 民眾：難得一見

    海科館專業團隊維修瀕危鬼蝠魟標本，保持其完整性。（記者盧賢秀攝）

    海科館專業團隊維修瀕危鬼蝠魟標本，保持其完整性。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/18 13:35

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立海洋科技博物館今年初展示1尾大型瀕危的鬼蝠魟標本「蝠妹」，十分壯觀，但最近天氣炎熱乾燥，「蝠妹」的皮膚裂開了，海科館與專業修復團隊在現場修復標本，讓民眾難得觀察到專業性的標本保護工作，覺得很新鮮。

    「蝠妹」是尾近6公尺、1300公斤的鬼蝠魟，因被誤捕死亡，海科館經過1年多的時間，將「蝠妹」製成標本，是國內第一尾大型鬼蝠魟標本。

    海科館修護團隊指出，實體剝製標本最佳保存方式是存放在恆溫恆濕的環境當中，但這體型巨大且珍貴的鬼蝠魟有極高的展示教育價值，因此在常溫開放式空間中展示，需定期實施除塵維護保養。

    海科館指出，最近「蝠妹」皮膚有裂開的情況，團隊仔細檢查標本的每一處損傷，並採用最精細的技術進行修復。過程中，採用防黴矽利康、原色塗料、補土材料進行接縫處的強化及補色，使標本維修後仍保持其完整性與藝術價值。

    海科館館長王明源表示，「鬼蝠魟標本的保護工作，是一項持續的挑戰。它不僅是自然界奇蹟的再現，也承載了我們對海洋生物多樣性保護的責任。」

    海科館指出，標本維護展示民眾不僅能了解鬼蝠魟的生物學與生態學知識，還能看到標本如何經過專業修復，並學習到更多有關標本保護的知識，同時會設立專業導覽，讓參觀者更能了解標本製作、維護與保存的背後故事。

    海科館專業團隊維修瀕危鬼蝠魟標本，保持其完整性。（記者盧賢秀攝）

    海科館專業團隊維修瀕危鬼蝠魟標本，保持其完整性。（記者盧賢秀攝）

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