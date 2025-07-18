淡海、八里輕軌雙向接軌不卡關 侯友宜：雙軌併推縮短近1年工期

新北市長侯友宜今日赴工區視察，強調採取「淡海＋八里輕軌雙向接軌、一次施工」策略，優先施作淡江大橋與淡水端交會處的道路拓寬、管線遷移等工程，可望縮短後續主體工程約1年工期，減少對交通的影響。（記者羅國嘉攝）

2025/07/18 13:27

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府積極推動捷運2.0計畫，淡海輕軌第二期為七線齊發路網之一，先期工程已於今年6月開工。市長侯友宜今（18）日赴工區視察，強調採取「淡海＋八里輕軌雙向接軌、一次施工」策略，優先施作淡江大橋與淡水端交會處的道路拓寬、管線遷移等工程，可望縮短後續主體工程約1年工期，減少對交通的影響。

侯友宜指出，淡海二期與八里輕軌的銜接點正位於淡江大橋沙崙路口，先行鋪設長約140公尺的軌道，避免未來大橋通車後重複施工造成交通衝擊。市府也投入近20億元於大橋設置八里輕軌路廊。他強調，在大橋尚未通車前完成介接工程，是減輕當地壅塞的關鍵。

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侯友宜說明，淡海輕軌二期計畫自2020年起多次修正、溝通與送審，目前已歷時近5年、11次送交通部及行政院未獲核定。去年7月交通部審查同意，今年6月又退回市府補充沿線民意共識後再報，市府將儘速提報第12版計畫。另八里輕軌可行性評估已歷時逾5年、12度報院政院，至今也待核定。侯呼籲中央儘速拍板，促成淡海二期2026年全線開工、2030年完工。

捷運局長李政安補充，淡海輕軌二期是淡水輕軌路網的最後拼圖，銜接捷運淡水站至淡海新市鎮，除強化通勤功能，也將觀光資源串聯，提升淡水老街可達性，改善市區交通壅塞，促進新舊城區均衡發展。

議員鄭宇恩表示，淡海輕軌二期行經老淡水核心地區，攸關在地歷史風貌與商業發展，市府與中央應正視民眾對路線設計、站點規劃及施工影響的高度關注，期盼相關單位在推動過程中，能傾聽地方聲音、公開透明。

新北市長侯友宜今日赴工區視察，強調採取「淡海＋八里輕軌雙向接軌、一次施工」策略，優先施作淡江大橋與淡水端交會處的道路拓寬、管線遷移等工程，可望縮短後續主體工程約1年工期，減少對交通的影響。（記者羅國嘉攝）

新北市政府積極推動捷運2.0計畫，淡海輕軌第二期為七線齊發路網之一，先期工程已於今年6月開工，而地板上的黃線是輕軌中間線，旁邊兩條紅線間是軌道（一條上 一條下）。（記者羅國嘉攝）

淡海輕軌二期與八里輕軌路線圖。（新北捷運工程局提供）

淡海輕軌第二期V26A車站模擬圖。（新北捷運工程局提供）

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