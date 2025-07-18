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    環境部強調太陽能板不焚化 採高值化資源循環

    環境部強調，太陽能板回收處理技術並非焚化掩埋，而是資源循環。（環境部提供）

    環境部強調，太陽能板回收處理技術並非焚化掩埋，而是資源循環。（環境部提供）

    2025/07/18 13:36

    〔記者吳柏軒／台北報導〕丹娜絲風災衝擊中南部，連帶有14萬5千片太陽能板也受損，但部分媒體為了反對台灣光電產業及政策而撰文攻擊，環境部今（18日）強調，太陽能板是循環資源，採高值化回收技術，如金屬提煉、玻璃破碎化等，並非採焚化掩埋，將持續督促光電業者加速清理，相關水質監控也都無汙染風險。

    環境部長彭啓明強調，我國目前廢太陽板處理廠非以焚化掩埋處理，處理技術為物理處理、破碎成細小顆粒取得乾淨玻璃、分離矽晶片進行金屬提煉、背板則可回到塑膠回收，或有陶瓷原料再利用產品，目前國內可回收太陽能板的機構有4家，每月許可處理量能達4400公噸，足可因應這次風災損壞數量。

    彭啓明也表示，針對破損光電板對水質影響，已檢測10個重金屬項目以「地面水體分類及水質標準」中「保護人體健康相關環境基準」之基準值進行比對，有6項未檢出，包括鉛、鎘、六價鉻、銀、鎳、硒；3項低於環境基準（銅、鋅、砷）；僅1項錳在部分地區有超過基準，但研判是地質因素影響，短期內破損光電板對水質無污染風險。

    環境部表示，將針對受損水域光電案場，持續定期抽驗，並持續每2週安排檢測，至完成清理完畢，以全面確保水質安全無虞。而廢太陽光電模組為一般事業廢棄物，由產源負責清除處理責任，已要求業者2週內務必清除並復原現場，若未完成將依法裁處最高300萬元以下罰鍰。

    廢太陽能光電板由製造業者負責清除處理責任，可透過金屬提煉、玻璃碎化等方式回收，不採焚化掩埋。（環境部提供）

    廢太陽能光電板由製造業者負責清除處理責任，可透過金屬提煉、玻璃碎化等方式回收，不採焚化掩埋。（環境部提供）

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