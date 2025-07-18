台61南下施工封6天！避開這10公里

台61線南下伸港至洋厝共10公里路段將於7月26日至8月1日分段施工封閉，彰化工務段公布替代路線圖提醒駕駛提前改道行駛。（彰化工務段提供）

2025/07/18 13:17

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〔記者張聰秋／彰化報導〕開車族注意了！台61線彰化南下路段將於下週六（26日）起分兩個路段進行路面改善工程，從伸港到洋厝共10公里路段，將分兩次施工封閉，施工期6天。交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段今天（18日）公布替代路線圖，提醒用路人注意改道路線與施工期間交通狀況。

彰化工務段表示，第一階段封閉為7月26日早上9點到隔天27日晚上9點，台61線170K至175K（線西至洋厝）南下路段將全線封閉，南下車輛須由線西匝道匯出，改走台61線平面側車道，轉行138縣道往東，再接台17線南下，經濱海路（往西）由洋厝匝道重返台61線。替代路線里程約8.6公里，預估行車時間增加8分鐘。

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第二階段施工自7月29日早上9點至8月1日晚上10點，台61線165K至170K（伸港至線西）南下路段將進行全時段封閉，南下車輛需提前由下伸港匝道駛離，行經平面側車道，再由線西匝道匯入主線。替代路線里程增加0.1公里，預估行車時間增加約2分鐘。

彰化工務段指出，若遇雨天將依現場情況暫停施工並撤除封閉措施，建議用路人收聽FM94.5警廣台中分台或上「智慧化省道即時資訊服務網」（https://168.thb.gov.tw/）查詢最新路況。

台61線南下伸港至洋厝共10公里路段將於7月26日至8月1日分段施工封閉，彰化工務段公布替代路線圖提醒駕駛改道行駛。（彰化工務段提供）

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