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    復育「活化石」三棘鱟 中山大學教授張懿獲海保楷模獎

    台灣三棘鱟又有海洋活化石之稱。（中山大學提供）

    台灣三棘鱟又有海洋活化石之稱。（中山大學提供）

    2025/07/18 13:15

    〔記者許麗娟／高雄報導〕擁有上億年生存歷史的三棘鱟，被譽為海洋生物界的「活化石」，中山大學海洋事務研究所教授張懿及團隊，多年來深入金門、澎湖與台灣本島實地調查研究，成功建立台灣三棘鱟族群量基線、協助多處保護區轉型升級，獲海洋委員會「海洋保育貢獻楷模獎」肯定。

    「活化石」三棘鱟是台灣常見的大型底棲節肢動物之一，具有重要生態功能與文化意義，過去因研究資料不足，影響相關保育政策的制定。張懿及研究團隊自2021年起，深入金門、澎湖與台灣本島等地，運用標誌放流與再捕方式，首度建立台灣周邊地區三棘鱟的成鱟與稚鱟族群量評估，整合7年資料，初步估算約有4.6萬隻成鱟，是國內首見具代表性的鱟類族群資料。

    研究也首次從遺傳角度分析三棘鱟的基因多樣性與族群結構。張懿表示，分析顯示金、澎、台三地族群間並無顯著遺傳分化，具良好基因流動性，未來可視為單一族群進行整體管理，建議放流復育工作應採在地原種繁殖，以維持族群遺傳獨立性與多樣性。

    台灣三棘鱟又有海洋活化石之稱。（中山大學提供）

    台灣三棘鱟又有海洋活化石之稱。（中山大學提供）

    張懿團隊在金門蚵田發現的台灣三棘鱟。（中山大學提供）

    張懿團隊在金門蚵田發現的台灣三棘鱟。（中山大學提供）

    張懿（右1）在澎湖七美輔導當地居民進行生態調查。（中山大學提供）

    張懿（右1）在澎湖七美輔導當地居民進行生態調查。（中山大學提供）

    張懿（左）替台灣三棘鱟植入動物晶片以進行檢測作業。（中山大學提供）

    張懿（左）替台灣三棘鱟植入動物晶片以進行檢測作業。（中山大學提供）

    張懿（右2）與博士生、居民志工在七美保育區進行海洋生態調查。（中山大學提供）

    張懿（右2）與博士生、居民志工在七美保育區進行海洋生態調查。（中山大學提供）

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