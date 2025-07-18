台師大女足抽血學生怨被當白老鼠 周台英嗆「早該退學」音檔曝光

台師大女足抽血案引社會關注，教練周台英斥責學生簡奇陞錄音曝光。（資料照，記者楊綿傑攝）

2025/07/18 13:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案延燒，女足教練周台英在過程中與吹哨球員簡奇陞的一段錄音也曝光，周台英在對話時飆學生「委屈？」、「人家都是笨蛋，妳以為就妳一個人啊？」，甚至質問「我是剝削你們，還是怎樣？」更稱自己是好意，不然「妳大一大二就該應該退學等語」語氣火爆。

立委陳培瑜去年揭發台師大女足隊球員遭強迫抽血進行人體試驗，甚至受試費用要回捐足球隊，引發社會關注，後續台師大懲處程度與處理態度受到外界批評，教育部也重罰並追究相關責任，北檢亦啟動相關調查，台師大隨後再強調道歉並重啟相關處分，包括停聘周台英，教評會重新審議等。

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而簡奇陞曾在社群發文提到抽血一事，認為被當白老鼠，後遭到周台英斥責，錄音中首先是由簡奇陞說「我做實驗的時候也很認真在做」，周台英拉高分貝問「很認真怎麼樣？很認真寫、很認真寫你的IG、很認真發表妳的感想，是嗎？是這樣嗎？什麼意思？妳告訴我妳寫那個什麼意思？」

錄音中簡奇陞並未回應，周台英則持續質問「為什麼不講話？委屈？人家都是笨蛋，妳以為就妳一個人啊？妳白老鼠，浪費妳的時間、浪費妳的時光，我們咧？我是剝削妳們還是怎樣？妳寫的時候什麼心情？」，「不要再跟我講了，簡奇陞，我真的是太好意了，要不然妳大三，大一、大二的時候就應該要退學了！」

目前該案除校方將進行重審，檢調也已著手調查，並赴校調取研究資料並查扣血液檢體，台師大對此表示，校方全力配合檢調辦理，計畫主持人陳忠慶教授和學校行政人員也全程陪同，並依規定妥善保存所有相關資料與檢體，絕不隱匿或刪除，持續配合後續調查作業。

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