房客敲壞水龍頭、寵物活活餓死2週 超瞎破壞原因曝光

房間內堆滿大小垃圾雜物，更有寵物糞便，令人作噁。（記者李文德攝）

2025/07/18 12:53

〔記者李文德／雲林報導〕雲林虎尾鎮爆出誇張女房客破壞房間，將浴室水龍頭砸毀，水溢滿整個房間等誇張行徑。房東更指，房客拋下寵物兔整整2週，活活餓死，種種行徑主因僅是「不讓她續租」，讓她不解「怎會有這種人！」，估計損失約10萬元，現已報警將循法律途徑求償。

房東說，這件事情曝光是日前自來水公司通知，水費比上期多6000多元，請房客們協助釐清是否漏水，奇怪的是遲遲未得該間女房客回應，從其他房客訊息得知，她在兩週前就搬走，遂向其家長徵得同意後，會同警方開門，想不到發現整間房間地上都積水，甚至往樓梯間流，房間內的家具都泡水、寵物大小便一堆，更有大大小小垃圾，令人作噁。

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房東控，房客還將浴室水龍頭敲壞，在上方放褲子，下面放水桶，明顯不想讓漏水聲太明顯，令人髮指的是竟讓寵物兔餓死，事後寵物生命禮儀業者證實，兔子只剩皮與骨頭，2週都在籠子裡等到餓死，從沒看過如此殘忍手段。

房東表示，該名房客已承租3年，近一年才常出現催繳不回問題，6月中先由其家長代繳兩個月房租，後來房客出現討論要續租，當時和她協議，如不回應三天就不再續租，也跟家長報備過。上個月底催繳水電費未得回應，因此和家長轉知與她「不再續租」。事後詢問家長，才知道原來破壞房間主因就是「不續租，她很生氣」。

房東說，目前初步盤點包含家具、清潔等損失大約10萬元左右，但也有好心的民眾願意幫忙，現已經報警，一切都將交由法律途徑向她求償。

寵物兔遭女房客活活餓死兩週，只剩皮與骨。（圖由寵物生命禮儀業者提供）

房間內堆滿大小垃圾雜物，更有寵物糞便，令人作噁。（記者李文德攝）

房客還惡意將浴室水龍頭砸壞，讓水溢滿整個房間。（記者李文德攝）

房間內堆滿大小垃圾雜物，更有寵物糞便，令人作噁。（記者李文德攝）

房間內堆滿大小垃圾雜物，更有寵物糞便，令人作噁。（記者李文德攝）

房客還惡意將浴室水龍頭砸壞，讓水溢滿整間房間。（圖由房東提供）

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