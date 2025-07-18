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    房客只因「不續租」破壞房間、餓死寵物 雲林縣府要查了

    虎尾女房客僅因不滿房東不續租，憤而破壞房間，此事在網路上掀起討論。（記者李文德攝）

    虎尾女房客僅因不滿房東不續租，憤而破壞房間，此事在網路上掀起討論。（記者李文德攝）

    2025/07/18 13:33

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林虎尾爆出女房客因不滿房東不續租，因而破壞房間、活活餓死寵物等誇張行徑，此事網路已掀起討論。對此，就有租屋代管業者建議，房東可使用公證合約確保權益，或交給包租代管業者，把傷害降到最低。縣府更指，房客餓死動物行為已違法，可處2年以下有期徒刑。

    虎尾誇張女房客行徑，已在臉書社團貼文傳開，不少民眾紛紛留言「太惡質了」、「已涉及諸多法律責任！過分至極」、「教育太失敗悲哀」。

    對於此事，吳姓租屋代管業者建議，可將房源託管給專業人士全數處理，可以讓房東免除房客篩選、入住點交、退租點還後續作業、租押金找補流程，若是要自行管理，建議升級公共區域監視系統，確保安全防盜，再者合約設備點交明細賠償需寫清楚，並走「公證強制執行效力合約」，合約可增加保證人，把傷害降到最低。

    雲林縣消保官張嘉麟指出，租賃契約到期後，房屋是否續租是房東的權利。房客以房東不續租為理由破壞設施，已經違法。房東為保障自己的權益，得依民法第184條第1項前段規定，對房客請求侵權行為損害賠償。此外，房東亦得依刑法第354條規定，對房客提出毀損罪告訴。

    縣府動植物防疫所表示，初判兔隻外觀已死亡多日，顯示飼主涉長期未餵食、飲水及必要照顧致使動物死亡，該行為已涉及違反《動物保護法》規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰金。本案正進行後續調查，待相關事證完備後，將依法移送地檢署偵辦。

    縣府動植物防疫所表示，寵物兔遭活活餓死已違法，最重可處2年有期徒刑，現正進行後續調查。（圖由寵物生命禮儀業者提供）

    縣府動植物防疫所表示，寵物兔遭活活餓死已違法，最重可處2年有期徒刑，現正進行後續調查。（圖由寵物生命禮儀業者提供）

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