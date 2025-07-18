人神同樂！幫「關老爺」慶生 屏東這間廟5千支冰棒免費送

今天是關聖帝君生日，屏東聖帝廟今年準備了五千支冰棒免費請信徒吃。（記者葉永騫攝）

2025/07/18 12:21

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是關聖帝君的生日，大批信徒到各廟宇祝壽，屏東聖帝廟除了依古禮舉行祭拜儀式外，今年廟方特別準備了五千支的冰棒免費請信徒吃，由於屏東天氣炎熱，信徒們人手一支冰棒，覺得好清涼又幸福，也讓神明的生日變得格外的熱鬧開心。

屏東聖帝廟慈鳳宮今年的關聖帝君生日以不一樣的形式舉辦，13日舉辦晚會暖壽，現場提供1000多支的「枝仔冰」讓民眾一邊看表演、一邊吃冰棒，相當的開心，今天則是準備了5000枝的冰棒，無限量供應給祝壽的民眾，讓人吃冰「吃免驚」，在現場能夠吃幾支冰棒，就吃幾支，讓人吃免驚，要大家都清涼一下。

請繼續往下閱讀...

聖帝廟總幹事莊永表示，今天關聖帝君生日，董事會昨晚依古禮先進行祝壽儀式，今天則是陪同所有的祝壽團體祭祀，光是上午就湧入了近千名的信徒前來祝壽，相當的熱鬧，而信徒拜拜的金紙則統一送到環保金爐燒化，工作人員則在現場發送礦泉水和冰棒給信眾，吃冰「吃免驚」，而今天屏東的天氣炎熱，吃冰最為消暑，人手一支冰棒，快樂吃冰，人神同樂。

屏東市簡姓商家老板說，平常就拜關聖帝君，每年神明生日當天都會準備鮮花、水果及食品來拜拜，祈求生意興隆，也會有不少警察、軍人等信徒來拜拜，希望關老爺照顧，平安、順利、發財。

今天是關聖帝君生日，屏東關帝廟前往祝壽的信徒相當多。（記者葉永騫攝）

關聖帝君生日，信徒前往祝壽。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法