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    屏縣後灣保育陸蟹20年有成 《屏東陸蟹，蟹謝您!!》專書發表

    《屏東陸蟹，蟹謝您!!》後灣以地易地保育實錄新書今發表。（記者羅欣貞攝）

    《屏東陸蟹，蟹謝您!!》後灣以地易地保育實錄新書今發表。（記者羅欣貞攝）

    2025/07/18 12:27

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於恆春半島的屏縣後灣，擁有全球最高陸蟹密度的海岸，曾面臨開發危機，如今卻成為全台第一個由民間倡議、「以地易地」成功保育的經典案例，跨越近20年的環境保護歷程結集成專書《屏東陸蟹，蟹謝您!!》，今（18）日於屏菸1936文化基地舉辦發表會。

    屏東縣長周春米說，她在擔任縣長前便曾走訪後灣陸蟹棲地，對這群為生存奮力穿越道路的小生物留下深刻印象。從後灣以地易地的制度創新，到縣府團隊與公路總局、墾管處共同合作打造全台第一座連續型陸蟹生態廊道，這條保育路走來不易，「但我們看見環境保護與地方發展是可以並行的。這是屏東人的驕傲，更是台灣永續發展的實踐典範」。

    出席新書發表會者，包括台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳、車城鄉長陳政雄與後灣村長王慶三、環保界代表洪輝祥等保育界人士、學者與在地業者等人齊聚一堂，共同見證這段跨越近20年的環境保護歷程正式結集成冊。

    屏東縣政府表示，新書收錄29種陸蟹圖鑑，搭配故事與教案，適合家庭親子及學校師生認識陸蟹生態，是融合環境教育與旅遊價值的重要出版品。屏東環保聯盟同步推出4場兩天一夜的生態遊程，住宿與飲食皆由後灣社區與民宿承辦。參與者將獲贈一本《屏東陸蟹，蟹謝您!!》，透過親自走訪書中風景，體驗保育與在地生活的共融美學。邀請民眾實地走訪後灣，體驗保育成果與在地生活之美，傳承這段「蟹謝有你」的感人故事。

    《屏東陸蟹，蟹謝您!!》新書收錄29種陸蟹圖鑑。（記者羅欣貞攝）

    《屏東陸蟹，蟹謝您!!》新書收錄29種陸蟹圖鑑。（記者羅欣貞攝）

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