環境智慧稽查揪出業者短繳空污費 追討4千萬元

彰化縣嘉成工業公司透過短報原物料，藉此短繳空污防制費，被環境部智慧稽查抓包，追討4千萬元。（環境部提供）

2025/07/18 12:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕智慧稽查立功！環境部環境管理署今（18日）表示，藉由中央與地方環保局攜手，運用智能勾稽比對業者資料，從中抓出彰化縣從事PU合成皮業的嘉成工業公司長期短繳空氣污染防制費，聯合查緝確定該公司長期蓄意將製程原物料使用量以多報少，經法院判決，需補繳空氣污染防制費4085萬多元。

環管署表示，中區環境管理中心運用智能勾稽比對事業許可資料，發現嘉成有蓄意短繳空氣污染防制費情形，經報請彰化地方檢察署指揮警政署保7總隊第3大隊，偕同中區環境管理中心及彰化縣環保局前往聯合稽查，查獲該公司長期蓄意將製程原物料使用量以多報少，進而提起公訴。

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嘉成負責人在法院審理期間坦承犯行，並已投資近3千萬元增設空氣污染防制設備，且承諾支付短繳的空氣污染防制費，今年1月彰化地方法院判處緩刑4年，另追繳空污費，經台中高等行政法院今年5月29日判決確定，需補繳空污費4085萬多元。

環管署表示，近年來透過科技儀器及區域智慧空品感測物聯網（AIoT）等科技工具輔助執法，已查獲多起事業繞流排放廢氣案，並與各縣市環保局合作追討空污費逾11億元，呼籲各事業公司落實空污防制工作，誠實申報原物料使用量，依法繳費，勿心存僥倖。

環境部中央與地方聯合檢警人員，查核彰化嘉成工業公司的空污防制設備情況。（環境部提供）

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