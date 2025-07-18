「薇帕」颱風11:30海警 今明多縣市留意強風大雨

氣象署發布薇帕颱風第一個海上颱風警報。（氣象署提供）

2025/07/18 11:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署在今天（18日）上午11點半發布「薇帕」颱風海上警報，巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。氣象署也說明，受到颱風外圍環流影響，多縣市要注意強風和大雨。

「薇帕」颱風的颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，即在鵝鑾鼻的東南方約560公里處，以每小時23轉20公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺，約每小時72公里，相當於8級風，對巴士海峽及東沙島海面將構成威脅。

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氣象署說明，受到颱風外圍環流影響，今、明兩天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

另外，今明兩天東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸及大台北地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區南部地區有局部大雨發生的機率。

明日東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上發生的機率；基隆北海岸、大台北及南部地區南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署發布薇帕颱風第一個海上颱風警報。（取自氣象署官網）

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