趙少康不去了！東非僅這季節才有動物大遷徙過河 錯過要再等1年

著名的牛羚（角馬）過河場景。（記者吳亮儀攝）

2025/07/18 11:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨「戰鬥藍」發起人、資深媒體人趙少康今天（18日）宣布放棄在7月26日大罷免投票日去東非看動物大遷徙，也感嘆從沒看過動物過河的場景。最著名的動物過河場景只會每年7月到9月在坦尚尼亞、肯亞邊界的馬拉河上演，錯過要再等1年，且因世界氣候變化，動物遷徙和過河的場景越來越不穩定。

東非國家坦尚尼亞和肯亞是看著名的動物大遷徙（The Great Migration）過河場景的發生地，事實上逐水草而居的牛羚（或稱角馬）、斑馬等一直在遷徙，4分之3的時間都在坦尚尼亞，在夏天才會橫渡馬拉河到肯亞，大約從6月底到9月期間，就是著名的過河場景。

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每年7月到9月是坦尚尼亞和肯亞的旅遊旺季，國家公園內的旅館、觀光帳篷幾乎都被訂滿，且價格極高，尤其坦尚尼亞採以價制量的觀光策略，價格高但能確保旅遊品質，世界知名品牌大多選坦尚尼亞設點，好一點的觀光帳篷一晚住宿的價位可高達十幾萬元。肯亞則廉價吸引觀光客，因此充斥中國遊客，加上治安欠佳，旅遊品質逐漸低落，坦尚尼亞則以歐美遊客為主。

坦尚尼亞最著名的是賽倫蓋蒂國家公園（Serengeti National Park）和恩戈羅恩戈羅保護區（Ngorongoro Conservation Area），前者是觀賞動物大遷徙最佳的地點，後者則是一個巨大的死火山口，數萬年來早已成了動物樂園。

去坦尚尼亞看動物大遷徙要價不菲，以記者在疫情前獨自在坦尚尼亞自由行12天，花費約1萬美金（30萬元台幣），但可自行決定旅程和停留時間，確保能看到經典的過河場景，若跟團則較昂貴、且須遷就同團成員，建議自行安排行程，不需參加國內旅行社行程。

動物大遷徙時時在草原上進行著。（記者吳亮儀攝）

賽倫蓋蒂草原上獅子家族。（記者吳亮儀攝）

到東非看動物大遷徙必住觀光帳篷，在草原上體驗吃早餐。（記者吳亮儀攝）

動物一直在逐水草遷徙，每年六月底到九月會到達坦尚尼亞與肯亞的交界馬拉河，就發生著名的過河場景。（圖取自賽倫蓋蒂國家公園）

到非洲看動物所費不貲。圖為雄獅子。（記者吳亮儀攝）

賽倫蓋蒂草原上有許多獵豹。（記者吳亮儀攝）

賽倫蓋蒂草原上出現極為罕見的黑化症藪貓。（記者吳亮儀攝）

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