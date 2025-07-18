颱風又要來了！小琉球週日全面停航 暑假3個週末已2度船班喊卡

颱風雖進逼，但目前小琉球尚未見風浪影響。（民眾提供）

2025/07/18 11:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣小琉球進入暑假旺季，今天各家航線再度宣布週日將因颱風因素停航，至今3個週末已有2個週日喊卡，業者與遊客直喊掃興。不過航商是在今天上午即宣布，而不是下午下班後才宣布，也讓人得以因應。

屏東往返離島琉球鄉的航線共有東港、鹽埔兩個碼頭對開當地白沙港及大福港，進入暑假旺季後，每天約有8千人以上登島，假日時更是超過萬人，碼頭相當熱鬧。

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不過，受到颱風「薇帕」影響，氣象署預估在明天下午開始就會為台灣西南海域帶來長浪，琉球航線將首當其衝，各家航商紛紛宣布明天下午提早收班，週日則是全面停駛，週一則視颱風海象狀況再行宣布。

本週是暑假第3週，首週末受丹娜絲颱風影響，當時航線停航，且一連停了週日、週一兩天，該週因為宣布時間較晚，不少遊客是到了島上才知道週日停航，無奈抱怨得提早打道回府，本週是週五上午就宣布，讓大多數人得以因應。

陳姓導遊說，奇怪的是，這幾年島上遇颱風來襲的時間，幾乎都是週末，尤其暑假最為明顯，一般民宿都會因應天候，供已預訂客提早退房或是延期因應，但也有不少人是因此更加把握時間，提早到海邊倘佯悠游，且基本上只要下水，隨時都能目擊到海龜的身影。

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