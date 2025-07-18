揪感心！企業善款助北門弱勢戶重建家園

王隆興（左五）捐贈賑災善款，北門區長林建男（右五）和里長們回贈感謝狀感謝。（公所提供）

2025/07/18 11:14

〔記者楊金城／台南報導〕為協助北門區受丹娜絲颱風影響的經濟弱勢家庭度過難關，隆興鋼鐵及德奇鋼鐵工業董事長王隆興偕同多位善心人士，今天（18日）到北門區公所捐贈150萬善款，助北門弱勢戶重建家園，有253戶、每戶5000元補助。

北門區長林建男說，捐助對象涵蓋北門區低收入戶、中低收入戶、中低收老人、獨居老人及其他邊緣戶，共計253戶，盼能減輕颱風造成的財產損失，協助居民儘早恢復正常生活。善款預計支出126萬5000元，剩餘款項將持續用於後續的社會福利救助用途。

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隆興鋼鐵長期捐助北門，回饋地方，王隆興表示，這次風災造成的損害令人心痛，希望在大家最需要的時候，能盡一份企業的社會責任，也期盼能拋磚引玉，帶動更多社會力量投入賑災行列，共同幫助鄉親早日重建生活。

林建男代表全區鄉親表達感謝，他強調，在災後最艱困的時刻，能有企業與社會力量即時伸出援手，是對地方最實質也最溫暖的支持，公所將妥善運用每一分善款，務求使資源即時到位、發揮最大效益。

公所同時提醒，災後各項補助與救助措施已全面啟動，符合資格的民眾請儘速備妥相關資料向公所提出或至公所開設之里受理站申請，也可撥打服務電話（06）786-2001，將有專人協助辦理。

王隆興（左）親自將每戶5000元善款交給弱勢戶助重建家園。（公所提供）

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