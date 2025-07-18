逃空污費4000萬！彰化這家公司被抓了

彰化縣環保局會同檢方、保七總隊第三大隊、環境部等單位，運用智慧稽查成功破獲彰化縣和美鎮一家做合成皮革的公司長期短報製程原物料使用量，藉此規避繳納空氣污染防制費。（彰化縣環保局提供）

2025/07/18 11:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣首件因逃漏繳空氣污染防制費遭查獲並裁罰的案件曝光！和美鎮一間PU合成皮革工廠，長期刻意少報製程原物料使用量，規避空污費繳納。經環保局會同彰化地檢署、保七總隊與環境部等單位調查後，依違反《空氣污染防制法》與《刑法》詐欺得利罪送辦，台中高等行政法院判業者補繳空污費4000萬元，負責人則獲緩刑處分。

環保局表示，該公司長年虛報原物料用量，2023年4月接獲中區環管中心提供的智能比對資料後，展開聯合稽查，進廠搜索並查扣發票及帳冊資料，證實業者明知不實申報。依法追繳近5年空污費，並依2倍排放量計算，核定補繳金額4000萬元。

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此外，稽查時發現該廠未依固定污染源許可證規定更換活性碳，製程廢氣未妥善處理，違反《空污法》第24條第2項，環保局另裁罰10萬元。

環保局呼籲業者應誠實申報、如實繳納空污費，勿心存僥倖，否則將依法重罰並移送法辦。全縣26鄉鎮已布建500台空品感測器，搭配AI判煙系統與無人機監控，加強污染防制，盼企業自律，共同守護彰化空氣品質。

彰化縣首件因逃漏繳空氣污染防制費遭查獲並裁罰的案件今天曝光！（彰化縣環保局提供）

聯合稽查小組進廠搜索並查扣發票及帳冊資料，比對科技執法蒐證資料。（彰化縣環保局提供）

稽查人員進入廠區蒐證。（彰化縣環保局提供）

環保局說，現場查獲業者未依固定污染源操作許可證規定裝填、更換空污防制設備之活性碳，未有效處理製程廢氣，依違反空污法開罰10萬元。（彰化縣環保局提供）

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