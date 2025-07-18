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    留言區精彩不輸活動！S2O潑水節公布遺失物 她驚抓包男伴說謊

    一名女網友在官方IG貼文下方怒氣沖沖的標註一名男子問：「為什麼有你的身分證？你偷跑去S2O沒跟我說嗎？」（擷取自S2O Taiwan IG）

    一名女網友在官方IG貼文下方怒氣沖沖的標註一名男子問：「為什麼有你的身分證？你偷跑去S2O沒跟我說嗎？」（擷取自S2O Taiwan IG）

    2025/07/18 13:46

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕號稱夏天台灣最濕、最好玩的「S2O Taiwan潑水音樂節」將於7月12、13日於台北市大佳河濱公園熱鬧登場。S2O Taiwan官方日前公布遺失物招領，品項千奇百怪，甚至還有一整排身分證。不過，在官方IG下方，一名女子發現男伴身分證也在其中，怒氣沖沖質問「為什麼有你的身分證？」「騙我失蹤一整天還被我看到有你身分證？」引發上千網友熱議，不少人直呼「比演唱會還精彩」。

    S2O Taiwan於活動結束後的15日在IG、臉書等官方粉專上，公布活動期間的遺失物，千奇百怪的遺失物包含身分證、健保卡、信用卡、駕照、太陽眼鏡、鑰匙、相機、化妝用品、保養用品、衣物、鞋子、手機......等等。其中，有大量民眾將身分證遺忘在現場，在其中一張照片中，官方將10多張身分證整齊排開，十分壯觀。

    不料，疑似有一名男子未經女伴同意偷偷參與活動，但又不小心將身分證遺留在現場。一名女網友在官方IG貼文下方怒氣沖沖的標註一名男子問：「為什麼有你的身分證？你偷跑去S2O沒跟我說嗎？」「騙我失蹤一整天 還被我看到有你身分證？」該則留言獲得超過6000讚，超過700則網友回應。

    網友回應除了「卡位」準備看後續外，也紛紛標註朋友來看熱鬧。其他網友紛紛留言「出事了」、「完了」、「原來可以抓」、「他去的舞台是不是叫分手擂台」、「S2O不只玩水 原來還可以玩火啊」。

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