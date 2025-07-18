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    「薇帕」颱風11:30發海上警報 氣象署曝下週開始年度天文大潮

    颱風薇帕路徑略為北抬，氣象署在今天上午11：30分發布海上颱風警報。（氣象署提供）

    颱風薇帕路徑略為北抬，氣象署在今天上午11：30分發布海上颱風警報。（氣象署提供）

    2025/07/18 10:53

    〔記者吳亮儀／台北報導〕颱風「薇帕」在今天（18日）凌晨2時形成，由於路徑略為北抬，中央氣象署預計在11時30分發布海上颱風警報，也提醒今天入夜到明天清晨，東部要注意豪雨。另外，氣象署也公布下週開始陸續有年度天文大潮，沿海鄉鎮要注意。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，目前颱風「薇帕」還在菲律賓東方海面上，但它的環流很大，之後移動到南海後會逐漸北抬，因此氣象署要發布海上颱風警報，預計明、後兩天強度達到輕颱上限，對台灣影響是東半部為主，有持續性的陣雨或雷雨，也可能局部大雨或豪雨，花東山區則是局部豪雨以上。

    黃恩鴻表示，今天東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其它地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨發生的機率。

    氣象署也指出，2025年年度天文大潮即將到，7月22日到7月27日南部沿海要注意；9月7日到9月11日中部沿海要注意；10月6日到10月10日西部沿海和澎湖、金門、馬祖要注意。

    颱風薇帕路徑略為北抬，氣象署在今天上午11：30分發布海上颱風警報。氣象署也提醒東部要注意大雨和豪雨。（氣象署提供）

    颱風薇帕路徑略為北抬，氣象署在今天上午11：30分發布海上颱風警報。氣象署也提醒東部要注意大雨和豪雨。（氣象署提供）

    颱風薇帕路徑略為北抬，氣象署在今天上午11：30分發布海上颱風警報。（氣象署提供）

    颱風薇帕路徑略為北抬，氣象署在今天上午11：30分發布海上颱風警報。（氣象署提供）

    今天仍要注意高溫資訊。（氣象署提供）

    今天仍要注意高溫資訊。（氣象署提供）

    颱風薇帕路徑略為北抬，氣象署在今天上午11：30分發布海上颱風警報。（氣象署提供）

    颱風薇帕路徑略為北抬，氣象署在今天上午11：30分發布海上颱風警報。（氣象署提供）

    年度天文大潮即將來到，沿海鄉鎮要注意漲潮。（氣象署提供）

    年度天文大潮即將來到，沿海鄉鎮要注意漲潮。（氣象署提供）

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