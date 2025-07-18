「岡山版農16」首件公辦都更簽約 為北高雄儲備社宅能量

高雄87期重劃區信義段46地號公辦都更案，由副市長林欽榮（中）與尚霖地產董事長鍾育霖（簽約），右為都發局長吳文彥。（記者葛祐豪攝）

2025/07/18 11:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被喻為「岡山版農16」的高雄87期重劃區，區內首件公辦都更案信義段46地號，今天（18日）在高市府簽約，尚霖地產將投資約31億元，興建3棟14至17層住宅大樓，國防部可取得101戶住宅、市府也取得48戶社宅，加上周遭的大鵬九村625戶社宅，可望為北高雄儲備社宅能量。

岡山區近年來在高捷延伸線帶動與半導體S廊帶發展下，前景看好，有「岡山版農16」美譽的87期重劃區，更吸引多家建商進場購地與推案。

請繼續往下閱讀...

高市府推出岡山87期重劃區信義段46地號公辦都更案，座落大鵬九村生活圈，車程5至7分鐘可達岡山行政中心、岡山高醫與岡山車站。今年3月評選出最優申請人，今天由副市長林欽榮與尚霖地產董事長鍾育霖簽約。

林欽榮表示，市府近年打造新岡山行政中心、捷運RK1延伸線聯開案等重大建設，本案由市府與國防部合作推動都市更新，規劃共409戶住宅，其中國防部取得101戶住宅及58席車位，市府取得48戶社宅及23席車位。

林欽榮說，市府在岡山大鵬九村興建625戶社宅，預計明年底完工進駐，加上信義段46地號公辦都更案，有利北高雄擴充社宅量能。

尚霖地產董事長鍾育霖指出，該公司為三嘉開發建築與尚發營造共同籌組，身為在地企業，承諾多項公益回饋，包括認養基地東側公17公園、設置Ubike電輔車站，並提供2年的免費接駁巴士。

都發局長吳文彥說明，市府預計明年中下旬完成都更事業計畫報核後，即可啟動施工，補足岡山住宅需求。

岡山87期46地號公辦都更案基地位置圖。（都發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法