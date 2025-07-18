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    彰化縣府發錢了！青年正職做滿30天 每月2000元最高領半年

    彰化縣今年申請安薪就業計畫或創新加倍領，情況踴躍。（縣府提供）

    彰化縣今年申請安薪就業計畫或創新加倍領，情況踴躍。（縣府提供）

    2025/07/18 10:14

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣傳統產業居多，也沒有「護國神山」台積電，平均薪水全國吊車尾，為了鼓勵年輕人留鄉、返鄉，不要再南、北漂，彰化縣政府開辦「青年安薪就業計畫」，設籍彰化且年滿18歲至45歲的青年，在彰化縣做正職的工作，做滿30日就可提出申請，每個月補助現金2000元，每人最高6個月、1萬2000元的穩定就業獎助金。

    縣府青年發展處表示，這項計畫先決條件一定要設籍彰化縣並在彰化縣做正職的工作，月薪是勞基法規定最低基本工資2萬8590元以上，3類受惠對象，一是未在學的留鄉青年，二是從外地返鄉工作的青年，三是外縣市遷徒到彰化設籍並就業的移居青年，這3類對象只要是在2023年1月1日之後，設籍並在同一間公司工作滿30天以上即可提出申請。

    青發展指出，計畫兩年前開辦至今累計537位青年申請，其中有六成多、345人都是今年提出，學生一個拉一個，案量爆增。經費還有，受理期限到今年12月15日止。符合資格者可檢附申請書、勞保等文件郵寄或登入「彰化縣政府數位便民櫃台」線上申辦。

    另外，彰化縣亦推動「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」，設籍彰化的青年人學校畢業後，留在實習或工讀的公司、工廠工作，也可申請每人每月就業獎勵金2000元，最高6個月、1萬2000元。不過，青發處提醒，補助只能擇一，不能同時2項計畫都要。

    彰化縣為了鼓勵年輕人留鄉、返鄉工作，開辦安薪就業計畫與創薪加倍領獎勵計畫，每人每月補助2000元最高1萬2000元，但只能擇一申請。（縣府提供）

    彰化縣為了鼓勵年輕人留鄉、返鄉工作，開辦安薪就業計畫與創薪加倍領獎勵計畫，每人每月補助2000元最高1萬2000元，但只能擇一申請。（縣府提供）

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