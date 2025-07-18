殯儀館治喪成趨勢 彰化和美將擴建禮儀廳與小靈堂

隨著殯儀館治喪接受度提高，彰化縣和美鎮將在第一靈安堂後方與16公墓擴建小靈堂與禮儀廳。（和美鎮公所提供）

2025/07/18 10:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕人生最後一程！隨著時代演變，連鄉鎮越來越多人選擇到殯儀館治喪，彰化縣和美鎮長林庚壬表示，將在第一靈安堂後方與16公墓進行擴建禮儀廳與小靈堂，讓鄉親有更現代化的治喪環境！

林庚壬指出，他從擔任民意代表以來，發現以往鄉親都會選在自宅來治喪，但隨著和美的大樓建案越來越多，公寓大樓沒有治喪空間，都會選擇殯儀館來辦，也讓和美鎮小靈堂與禮儀廳的使用率提高。

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由於和美鎮第一殯儀館有22個小靈堂，4個禮儀廳，林庚壬強調，因應社會觀念的改變，殯儀館治喪越來越能被接受，目前先做和美鎮第一靈安堂及16公墓周邊景觀改善工程，讓金爐周圍及排水設施進行修繕，以及小靈堂後方空地的改建，下一步就是在殯葬用地擴建小靈堂與禮儀廳。

林庚壬強調，每個人都會走到人生最後一程，由於鄉親普遍對於殯儀館治喪接受度提高，也希望殯儀館能提供更完善的治喪空間，鎮公所將會加快在第一靈安堂後方與16公墓擴建禮儀廳與小靈堂。

彰化縣和美鎮長林庚壬主持第一靈安堂與16公墓周邊改善工程開工。（和美鎮公所提供）

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