21年黑戶人生終結 台中撿回收青年領到第一張身分證

黃姓青年21年黑戶生活終結，歷經親子鑑定、9個機關查核，終於領到人生第一張身分證了，成為真正的台灣人。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2025/07/18 10:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市21歲黃姓黑戶青年坎坷身世上月曝光後，引發外界關注，黃父持有出生證明，但生母疑為外籍移工、行蹤不明，且兩人無婚姻，無法證明父子關係，無法以此辦理戶籍，1個月後今天傳出好消息，市府證實，歷經1個月親子DNA鑑定、多個機關身分查核，近日已與父親完成認領和初設戶籍登記，領到第一張身分證了，成為真正的台灣人，將展開新人生，父子倆感謝社會對他們的關心。

台中市民政局指出，黃姓青年的生父母沒有婚姻關係，生母為外籍人士，多年前離家不知去向，黃父也不知道該怎麼辦幫孩子報戶口，案件曝光後，市府協助親子鑑定，戶所同步啟動查調作業，函查內政部、勞動部、移民署、警政署等9個機關，查證黃姓青年生母受胎期間的婚姻狀況，也確認黃姓青年非失蹤人口、通緝人口或入境人口，在最短時間內協助青年取得身分。

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黃姓青年沒報戶口、從未就學，長年待在套房，心智如同小學生；今年2月父親認為已經成年，將他趕出家門流落街頭，撿拾回收物變賣果腹。北屯區北京里長蘇乙青發現後通報，社會局將他安置中途之家收容；黃父表示，兒子生母從小就離家失聯，留他與兒子相依為命，曾數次帶兒子要去辦戶口，但生母失聯，除了一紙出生證明，又無其他相關文件佐證，相關流程讓他覺得很複雜，才會一再耽擱。

黃姓青年從小與父親窩居在小套房，彷彿不存在，身分要「無中生有」難度很高，生母是失聯的外國人，身分不明，也無法直接由黃父直接認養，比一般無戶籍人士辦戶口更困難與複雜。

民政局說明，戶籍是人民權利義務的基礎，關係到就學、就醫、就業及社會福利。市府重視每位市民的身分權益，呼籲民眾如實辦理戶籍登記，若遇困難，戶政所也將秉持為民服務精神，全力協助，恭喜黃姓青年領到人生首張身分證，也感謝蘇乙青里長通報和協助。

社會局表示，青年目前仍暫時安頓於自立處所，由社工員和生輔員協助培訓生活自理能力，並陪伴參加團體活動，幫助他練習溝通與人際互動，青年個性溫和穩定，會好奇嘗試新事物，也會與生輔員互動分享日常，現階段會加強青年的學習興趣與動機，後續規劃銜接補教資源，為將來的職業訓練與職場適應預做準備。

黑戶青年之前被趕出家門，流落街頭，撿回收果腹。（資料照，民眾提供）

黑戶青年遭父親長期養在小套房，沒報戶口、沒有身份，也從未就學，心智如小學生。（資料照，蘇乙青提供）

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