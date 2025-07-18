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    桃園捷運X南海電鐵2025彩繪列車限量一日票禮盒 桃捷20日開賣

    桃園捷運公司與日本南海電鐵合作推出「桃園捷運X南海電鐵 2025彩繪列車限量一日票禮盒」。（桃捷公司提供）

    桃園捷運公司與日本南海電鐵合作推出「桃園捷運X南海電鐵 2025彩繪列車限量一日票禮盒」。（桃捷公司提供）

    2025/07/18 10:01

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園捷運公司與日本南海電鐵合作推出「桃園捷運X南海電鐵 2025彩繪列車限量一日票禮盒」，20日開賣，內有2張一日票卡，票卡設計分別是「桃園號」、「南海電鐵號」彩繪列車圖樣，搭配精緻外盒，原價640元（他款一日票卡320元）、特惠價599元，限量1500套。

    桃捷公司與日本南海電鐵推出的彩繪列車「桃園號」、「南海電鐵號」，以「發現！台灣桃園的魅力」為主題的「桃園號」，已於今年2月25日起在日本南海電鐵本線等路線行駛，「南海電鐵號」則採手繪漫畫風格來呈現大阪通天閣等景點，已於今年3月3日起在桃園機場捷運行駛。

    「桃園捷運X南海電鐵2025彩繪列車限量一日票禮盒」將在機捷全線除A20興南站的各車站販售，售完為止，除觀賞與收藏外，還可搭乘機捷，啟用後到當天營運結束前可不限區間、不限次數、不限車種使用。

    桃園捷運公司與日本南海電鐵合作推出「桃園捷運X南海電鐵 2025彩繪列車限量一日票禮盒」。（桃捷公司提供）

    桃園捷運公司與日本南海電鐵合作推出「桃園捷運X南海電鐵 2025彩繪列車限量一日票禮盒」。（桃捷公司提供）

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