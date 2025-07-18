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    宜縣低漥地區廢棄漁塭擬開放客土回填 縣府將辦可行性評估

    宜蘭縣擬開放養殖區外的廢棄漁塭，申請「客土回填」，讓它恢復成一般農業用地轉種其他農作。（資料照）

    宜蘭縣擬開放養殖區外的廢棄漁塭，申請「客土回填」，讓它恢復成一般農業用地轉種其他農作。（資料照）

    2025/07/18 09:35

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣養殖區外的廢棄漁塭有92公頃，縣政府擬同意地主申請「客土回填」，讓它恢復成一般農業用地轉種其他農作，但全案恐有爭議，明年將編列預算辦理可行性評估。

    宜蘭縣政府針對低漥地區廢棄漁塭提出活化政策，初步將以養殖區外的農業用地，且現況已無養殖事實的漁塭，除輔導轉作茭白筍、蓮花、菱角等水生植物；但還是有很多雜草叢生，無人管理，影響景觀情形；民眾反應能否填土，回復成農地作為一般耕作。

    縣府統計，養殖區外現況已無養殖事實的廢棄漁塭，有92.1公頃，溪北6.3公頃，溪南85.8公頃。縣府初步同意，將依據宜蘭縣農業用地申請客土（外來土）改良審查辦法，讓它恢復原狀並請農改場等單位輔導轉作其他適合作物。

    縣府農業處長李新泰表示，初步擬訂的辦法為，廢棄漁塭必須是73年區域計畫法實施前的農業用地，後來轉作養殖的低漥地區廢棄漁塭，回填的土石必須向公有土資場購買，要有合法的來源證明。

    李新泰說，容許回填是因為它們原本就是農業用地，目前廢棄情況無法轉作農作，但縣府必須對回填土石做好把關，不能容許有害的廢土進場。

    雖然政策已原則同意，但李新泰指出，全案還是要辦理可行性評估，畢竟低漥地區廢棄漁塭還是有蓄水功能，萬一回填後造成該地區淹水，得不償失，也會引起民怨，明年會編列預算辦理評估，包括蓄水功能、水理、進排水等分析，對廢棄漁塭作一個定義，也會訂定配套措施向各界說明，才會進一步開放。

    宜蘭縣部分低漥地區廢棄棄漁塭，雜草叢生，無人管理，影響景觀。（民眾提供）

    宜蘭縣部分低漥地區廢棄棄漁塭，雜草叢生，無人管理，影響景觀。（民眾提供）

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